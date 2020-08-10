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【社交轉運大法@IM網欄】化被動為主動 IG Filter是這樣呃like的

名人薈萃 07:32 2020/08/10

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每一分鐘，就有60秒，當然沒有甚麼大不了；對本地創作人@Tedzted來說，一個字典IG Filter，用28日吸引超過12億人次使用，就的確厲害了！今時今日， Filter（濾鏡特效）在社交媒體，特別是現在最多Z世代用的Instagram實在是好重要、好重要，及好重要。

平日輕輕一掃不同社交平台，一大堆美食相、潮物相、炫富相就會空群而出，這些東西，百看是會生厭的。所以，現在要識得玩，呃盡天下like，當然要玩Filter，即時變靚又得，即時變動物亦得，用來玩小遊戲就更加得。就像 @Tedzted的字典系列Filter，用全新角度解釋人所共知的本地用語，觸動你我心靈之餘，又可以令相片增添一股文青氣息，難怪這款AR Filter，只花了28日，便吸引了超過12億人次使用，差一點點就達到14億人次，實在叫人震驚。

Filter種類極多，有美顏、有變裝、有單人或雙人遊戲，也有簡單的手寫文字類，以至充滿美感的日期標示類。這個看似簡單的Filter功能，之所以能夠令人一試不可收拾，全因它可以令社交平台變得更加有趣，令朋友之間帶來更多互動，例如可以互相分享一些古怪造型，以至看看彼此玩小遊戲時的有趣神情，甚至令用家緊貼潮流，展現更獨特風格。

最近爆紅的IG Filter《不正常字典》由@Tedzted製作，以惡搞名詞解釋的方式，成功引起不少網民的共鳴，推出至今已有超過12億人次使用，不少本地藝人亦有試玩。（相片來源：蔡卓妍Instagram

不少品牌近年亦開始留意到這個Filter新趨勢，他們也紛紛改變傳統的市場推廣模式，反而運用這種時下流行的方法去建立品牌形象，以及宣傳新推產品。Filter的重要性是令你的觀眾由「被動觀察」轉為「主動參與」，並透過觀眾增加品牌及產品的曝光度。近期本地歌手林家謙，就以Filter去宣傳多首派台新歌，有別於以往宣傳方式，借助貪新鮮的Z世代，令宣傳更互動，製造網絡話題，帶來更大新鮮感。

歌手林家謙為歌曲《一人之境》製作植入式歌曲播放Filter，成功在網絡上吸引不少人使用之外，更在短短15秒間，以細膩動人歌聲吸引觀眾停下來聽他的歌。（相片來源：林家謙Instagram

由專人製作的Filter固然好玩，但自己製作一個Filter其實也並不困難，因為Facebook近年先後開放製作Filter的程式Spark AR予Facebook及Instagram用戶，自家製作Filter現已成為社交平台用戶的新興玩意，與好友開心分享，一齊大玩特玩。

下一次，不要只用靚相呃LIKE，識呃當然要用Filter呃！

祝施主轉運成功。

作者_小編Miuson Chi 簡介：

全職關公兼職舞台劇監製，深明關刀再鋒利也有生銹的一日，近年潛修社交呃 Like 之術，以完全掌握「媽劇停」大法為目標，攞正牌玩 IG，誓要宏揚 #吸晴之奧義！

IG: always_mute

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撰文 : 小編Miuson Chi

欄名 : 社交轉運大法

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