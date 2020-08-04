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【中美角力】小i機器人控告蘋果Siri專利侵權　蘋果：Siri不包含其專利特徵（第二版）

即市財經 11:15 2020/08/04

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內地AI企業控告蘋果Siri的專利侵權，索償100億人幣。

內地傳媒報導，內地人工智能（AI）公司上海智臻智能網絡科技（簡稱「小i機器人」）於8月3日正式向上海市高級人民法院提出訴訟，要求蘋果公司（美：APPL）停止旗下智能助理Siri的專利侵權，包括要求蘋果公司停止製造、使用、銷售與上海智臻專利發明ZL200410053749.9（一種聊天機械人系統）有關的產品，並且暫時索償的金額係100億人民幣。

蘋果稱，Siri不包含上海智臻專利的特徵，該專利與遊戲及即時訊息有關。而案件已進行8年，對小i機器人再提起另一個訴訟感到失望。蘋果周一收報435.75美元，升2.5%。

小i機器人為內地人工智能技術及行業應用方案供應商，2018年在香港設立亞太區總部，行政長官林鄭月娥亦有出席其開幕典禮。小i機器人的主要投資者包括阿里巴巴 （09988） 、寬帶資本及其他機構投資者等。

翻查資料，ZL200410053749.9專利於2004年申請，2009年獲得授權，是中國人機互動智能機器人的基礎專利之一。2012年6月上海智臻以Apple Siri專利侵權為由，向上海市第一中級人民法院提出告訴，Apple隨即提出「專利無效」反制。直至今年7月，國家知識產權局確認ZL200410053749.9專利權屬於上海智臻，故今次上海智臻可以要求蘋果停止侵權同索償。

（第二版加入蘋果回應）

相關文章：蘋果中國區App Store昨下架逾3萬款App 涉2.7萬款無版號遊戲

蘋果（Apple，美：AAPL） 知識產權 人工智能 國家知識產權局 專利 中國 美國 機械人

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