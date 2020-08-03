  • 27°C
香港時間 : 2020803日 (一) 23:55
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

日本運動飲品寶礦力暢銷亞洲　歐美市場卻默默無聞？

即市財經 22:43 2020/08/03

分享：

日本運動飲品品牌寶礦力在歐美市場默默無聞？

飲品市場產品豐富，除可樂、咖啡、茶之外，運動飲品也頗受歡迎，主要在運動後補充人體流失的水分和電解質。日本運動飲品品牌寶礦力（Pocari Sweat）被稱為亞洲版Gatorade，去年在20多個國家和地區銷售逾2.7億瓶，在其本土銷售數字也大致相同，何已有40年歷史的運動品牌在亞洲暢銷，而在歐美市場卻默默無聞？

寶礦力為日本大塚製藥於1980年推出，靈感來自靜脈注射（IV solution）的補水效果，成分包括水、糖、檸檬酸、鎂、鈣和鈉，補充了因為汗液而流失的水分和電解質。而同類型產品有美國百事（美：PEP）旗下的Gatorade、Rockstar，法國達能集團旗下的脈動、達能、泰國的Redbull，英國的Lucozade等。

歐美市場的主力運動飲品中，Monster、Gatorade、Rockstar三大品牌佔據9成市場份額，核心產品成分均以咖啡因、牛磺酸為主，且主要在各大型運動賽事宣傳，形象定位為體育運動飲品。

寶礦力牢牢把握亞洲，東南亞和中東等炎熱國家成為主要銷售市場，飲料產品狀態還涉及粉末狀和果凍狀形態，傳達的保濕訊息吸引了這些市場。

其次，寶礦力被當作重要的補水促進劑，運動飲品轉變為保健飲品，並被印尼、馬來西亞等當地的保健醫療機構被視為「急救選擇之一」，用於對抗登革熱、腹瀉等疾病。

而在日本，便利商店、自動販賣機、超級市場和藥店都有銷售寶礦力。在新冠肺炎疫情期間，寶礦力向政府及醫療機構捐贈約120萬瓶。

相關文章：【非洲亞馬遜】放榜倒數十日　Jumia一個月爆升近兩倍！

【餐飲紓困】foodpanda再投資百萬支援餐廳商戶 新餐廳本月免收加盟費用

百事（PepsiCo，美：PEP） 疫情 運動 咖啡 飲品 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【恒指夜期】道指升逾百點納指引領升勢　滙豐曾穿海嘯價恒指夜期暫彈86點（不斷更新）

下一篇文章

【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【TikTok拆骨】微軟：洽購TikTok美國加拿大澳紐業務　微軟早市升逾4%、 爭9月中完成談判（第六版）
【TikTok拆骨】微軟：洽購TikTok美國加拿大澳紐業務　微軟早市升逾4%、 爭9月中完成談判（第六版）
【銀行安排】滙豐9月起不再發行英法即期滙票 大新亦停發英鎊滙票（第三版）
【銀行安排】滙豐9月起不再發行英法即期滙票 大新亦停發英鎊滙票（第三版）
【港元存息】14間港銀先後減港元定存息 無懼虛銀4.5厘突擊
【港元存息】14間港銀先後減港元定存息 無懼虛銀4.5厘突擊
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【美元危機】美元貶值潮恐持續數年 除了黃金還有甚麼投資機會？
【美元危機】美元貶值潮恐持續數年 除了黃金還有甚麼投資機會？
萬寧Mann Card積分如何轉換成yuu積分？　一文教你如何轉換
萬寧Mann Card積分如何轉換成yuu積分？　一文教你如何轉換