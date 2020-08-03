【疫市營商】莎莎採用掌舖方案　為美容顧問設立「網上個人店舖」

新冠肺炎疫情推動電子商貿的發展。莎莎國際控股有限公司今天宣佈，正式使用掌舖Boutir旗下方案，為莎莎美容顧問設立「網上個人店舖」。此外，亦為莎莎前線員工提供額外銷售渠道以賺取佣金。

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透過掌舖方案，顧客可以前往莎莎的實體店率先體驗或透過Facebook直播獲取更多產品資訊，然後到莎莎美容顧問的個人網店完成購買。同時，莎莎的美容顧問可以透過掌舖手機應用程式，分享合適產品給顧客、查看訂單及發貨，於線上與顧客進行交流互動。 莎莎主席及行政總裁郭少明表示，集團銳意發展社交商貿，是次與掌舖合作讓莎莎能利用社交媒體加強與香港顧客的互動交流和進行銷售，與現有的實體店發揮互補優勢，同時在新冠疫情下為前線員工帶來額外佣金收入，並加快莎莎邁向新零售模式的發展步伐。

事實上，在新冠肺炎疫情影響下，莎莎近月積極推動電子商貿的發展，尤其是能夠發揮莎莎美容顧問優勢的社交商貿。由於擁有個人服務元素，社交商貿在獨家產品銷售比例、毛利率和每宗交易金額的表現，潛力高於傳統網上銷售。自去年10月起，莎莎試行微信小程序，以曾到訪香港及澳門零售店的內地顧客為目標客群，進展理想。有見及此，集團擴展社交商貿的發展，與掌舖合作利用社交媒體與香港的顧客進行互動及線上產品銷售，並在多個內地及本港社交平台進行直播，進一步吸納網上消費群。

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責任編輯：蘇穎琪