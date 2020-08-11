【搜游食誌@iM網欄】遊深水埗大南街 老舊不再活化成文青打卡地

大南街近日頗多曝光，地產商有心推高行情。多年前造訪這段略帶青澀的商道，週日午饍後再遊大南街，看看能否重拾青蔥歲月。大家對大南街的印象是老舊、混雜、髒亂，其實至今仍是昔日風貌，大至是有兩條街為分水嶺，南昌街、北河街，交錯北河街的左右是街市 ，民生店及少數族裔的二手交易天堂。

▲ 皮革見證70多年的聯昌號

夾於南昌街與石硤尾街的一段，就是另一世界的活化景象。當然仍有昔日成衣五金配件、皮革配件老店。見證香港60-90年代的製衣業歷程。此刻當下大南街已一街三段！反映出真實社會民生生活的一本活字典。這段正是商界精英推介的的一段！打造一個活化舊日成衣五金配件市集，成為一個新生活印記！亦為年青一代創作出趣味化的打咭地！

聯昌號創立於1948年，一間活生生的皮革Gallery，老闆好有心將店打造出時代的痕跡，可隨意入店「無料」參觀拍照，無論消費與否。金漆招牌、吊扇、扭花鐵枝閣樓，及一幅營商之道的分享，也頗有趣。道盡商道真諦，就是持續經營，開明與時並進，管控庫存流量，良心營運就有利。有興趣可預約皮藝匠，親手打造皮革用品。

▲ 「華麗轉身」的皮藝商品、手作坊

交錯於年青人的g. Cafe、Story Room，亦有樓上藝術生活展場，活化音樂的黑膠唱片店、手工皂工作坊、陶藝室、大男孩的車迷店；如果您仍週六、日留在家中收看經典金曲50年的話，走一轉，您一定不亦樂乎！穿梭這段大南街，仍有蠻多家傳統五金、皮革、製衣配件舖，好多已「華麗轉身」成為個性化、潮流皮革飾品零售店，有些自設工作坊，推廣皮革工藝。當然跟走訪佛羅倫斯大街小巷的百年老皮藝店的味道，未能相比，凡事皆要時間的歷練。

▲ 落驛不絕的g. Cafe

在各家潮味cafe中，當然g. Cafe 最受歡迎，創辦人本著初心走出來的一片天，激活了這段不一樣的大南街，恭喜倆口子更打造了自家品牌的咖啡豆，烙下一個認同的印記。Coffee of the Day 選址與Story Room為鄰，亦取得地利。Story Room的商品算是在旺角、深水埗區成為一道零售清流，導流了一眾真、僞文青都要打打咭。人人都帶著笑臉，有的與友人輕鬆交談，亦有各自低頭忙自己的手機，偶爾分享擦屏的趣味故事。

▲ Flat White @ Coffee of the Day

當然大家最努力、最在乎的還是自拍、群聊，手機先食；我倆超齡文青閒逛了兩、三小時，豈可錯過那杯叫人流連忘返的咖啡，我們選坐店外，回味下巴黎街頭喝咖啡，看著熙來攘往的人，展示人生百態！店內人有幾Chok就幾Chok，要多少愁滋味、多少溫馨甜蜜，一一都自然流露於屏幕上，大家都樂透！手中那杯咖啡的最佳嚐味時刻，早已擦身而過了 ！管他罷！心靈、精神的滿足比口腹更重要！

▲ 大男孩車迷店也是浪漫女孩的夢幻情人

大南街亦為另類創作人提供一個低成本的創意、創作平台，有好幾個小型Gallery。但可惜是逼爆的Cafe，也擠不出兩三小貓到樓上瀏覽一下「離芭研究所」！深水埗就是一個混雜多國藉人仕的生活寫照，策展機構就是想藉此帶出密集城市的人際距離，不是防疫社交距離，是人與人情感生活交流的距離。稠密新舊樓宇的交替中，看您可有找出一份回憶或展望。

此次閒逛亦再次印證「睦鄰」、「利他」的營商之道！簡潔雅緻的個性小店，「小意思」有幾台手做金、銀器工作枱，好吸睛！猶如看到老匠人專注地一槌一槌打出精緻工藝的手飾。「小意思」主人是一對溫文爾雅的夫婦，小店可能因為他倆，亦帶著一份濃濃的藝術氣息，洗去一份商業味，如果您是獨特手飾控，一定不要錯過！她推薦我們去Story Room旁的咖啡店，我們甫入Story Room看看他的指環，不大合意，甜甜的姐兒竟推薦我去「小意思」看看，可能會找到心頭好！似是競爭對手，但又卻互相誠意推介，奇怪嗎？懂得做生意的人，一定明白箇中道理！

▲ Parallel Space的Beautiful Land 展覽

▲ 滿載生活藝術氣息的個性「小意思」

▲ Parallel Space的Beautiful Land 展覽

▲ Openground正舉行籬笆研究所

▲ 深水埗的寫實生活創作

作者_倪小姿簡介： 做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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