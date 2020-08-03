【公用股】中電CEO：經營環境具挑戰兼高度不明朗　難以評估來年派息政策

▲ 藍凌志指，中電在澳洲經歷過不少高潮及低潮，但長遠仍有意繼續在澳洲經營。

中電控股 （00002） 上半年維持第二次中期股息0.63元，首席執行官藍凌志指，集團希望將股息維持穩定，並在業績支持下增派股息，但目前中電正處於非常不明朗及充滿挑戰的時期，難以評估未來一年的派息政策。

去年中電為澳洲EnergyAustralia零售業務進行商譽減值，今年澳洲能源合約則出現正面公平價值變動。財務總裁彭達思解釋，澳洲能源合約公平值出現變化，主要與澳洲電價大幅波動有關，澳洲今年夏季非常炎熱，用電需求高帶動價格上漲，但疫情後需求大幅下降，暫時難以預測未來情況。

暫時不會將EnergyAustralia分拆上市

中電進軍澳洲已20年，藍凌志指，中電在澳洲經歷過不少高潮及低潮，但長遠仍有意繼續在澳洲經營，目前集團主要致力提高澳洲本地用戶數目，基於疫情及社交距離措施是挑戰，可見將來不會暫時不會在澳洲進行任何結構性的改變，不會將EnergyAustralia分拆上市。

現時印度、澳洲及內地為中電三大主力發展國家，藍凌志指，中電計劃退出印度的火電業務，專注於風電或太陽能等清潔能源發電，輸電資產也是集團關注重點。至於東南亞，越南是中電的重點拓展地方，當地需要更多發電機組。

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