【美股焦點】Facebook旗下IG擬推短視頻產品Reels　重金挖TikTok網紅

▲ Facebook新抄襲產品Reels來勢洶洶，Instagram重金挖Tik Tok網紅。

TikTok正面臨美國封殺之際，Facbook（美：FB）旗下Instagram（Ig）近日擬趁機推短視頻新功能Reels挖TikTok的百萬粉絲「網紅」。外電報道指，Instagram正在進行一項數十萬美元的獎勵計劃，冀以重金招攬TikTok擁有百萬粉絲的網紅轉移至Reels，並同意只在其平台發布視頻的創作者報酬更高。

Reels對標TikTok，是Facebook繼Lasso後，推出的第二款「抄襲產品」。報道指出，該計劃要求網紅於Reels首次發布新片，其後才能出現在其他平台，除了提供Reels的網紅豐厚的獎金之外，還將賦予創作者更多資源，包括可使用特定音樂歌曲、品牌贊助服裝等。如果創作者只在Reels發布短片，會有更高的報酬。

Instagram發言人稱，就推出Reels，現正與不同的創作者接觸。

TikTok6月遭印度封殺後，Instagram立即將Reels拓展至印度市場。Reels現已於法國、巴西等部分國家測試，Instagram已確認Reels本月登陸美國市場。

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