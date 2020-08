【港股追蹤】今日最叻股份　原來引入重磅股東

大市今日反覆偏軟,全日收報24458點,跌138點,或0.6%,但成交金額較上周有所回升,增至1,304.6億元。今日升幅最大的股份,有一隻股份全日竟然升超過1倍,所指的就是中地乳業(01492),股份甫開市已上升30%至0.75元,最多升逾1.5倍,高見1.55元,最終收報1.27元,升近1.2倍。

公司近期消息多多,上周指董事會收到多位股東發出的書面請求書,聲稱共持有公司已發行股份的31.43%,請求召開股東特別大會,考慮及通過罷免公司主席張建設、執行董事張開展等人,並要求否決及撤銷發行、配發公司額外股份等授權。

但到上周五(7月31日)晚,向香港金港商貿控股配售4.33億股股份,佔擴大後股本約16.6%,配售價每股0.47元,較上周五收市價0.58元,折讓近19%, 香港金港商貿控股由內地乳業巨頭伊利股份全資持有。交易完成後,張建設及張開展於公司的持股比例,將由現時35.39%,減至屆時公司已發行股本約29.51%。因此,張建設及張開展將不再為控股股東。事情可謂峰迴路轉。

正因為有伊利控股這個強大後盾引入,市場憧憬有機會出現協同效應,導致今日股價急升。加上原有大股東在配股後將不再為控股股東,也減少市場憂慮,資金自然落鑊跟炒。公司去年純利大增65.1%,至1.04億元人民幣,現價市盈率接近25倍,不算太便宜,但若以炒作憧憬計,短期或仍有資金流入,股價有機會繼續波動。

