  • 27°C
香港時間 : 2020803日 (一) 17:45
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港股追蹤】今日最叻股份　原來引入重磅股東

股樓投資 16:31 2020/08/03

分享：

大市今日反覆偏軟，全日收報24458點，跌138點，或0.6%，但成交金額較上周有所回升，增至1,304.6億元。今日升幅最大的股份，有一隻股份全日竟然升超過1倍，所指的就是中地乳業（01492），股份甫開市已上升30%至0.75元，最多升逾1.5倍，高見1.55元，最終收報1.27元，升近1.2倍。

公司近期消息多多，上周指董事會收到多位股東發出的書面請求書，聲稱共持有公司已發行股份的31.43%，請求召開股東特別大會，考慮及通過罷免公司主席張建設、執行董事張開展等人，並要求否決及撤銷發行、配發公司額外股份等授權。

相關文章:【港股追蹤】物管股盈喜風暴　今次輪到呢隻

但到上周五（7月31日）晚，向香港金港商貿控股配售4.33億股股份，佔擴大後股本約16.6%，配售價每股0.47元，較上周五收市價0.58元，折讓近19%， 香港金港商貿控股由內地乳業巨頭伊利股份全資持有。交易完成後，張建設及張開展於公司的持股比例，將由現時35.39%，減至屆時公司已發行股本約29.51%。因此，張建設及張開展將不再為控股股東。事情可謂峰迴路轉。

正因為有伊利控股這個強大後盾引入，市場憧憬有機會出現協同效應，導致今日股價急升。加上原有大股東在配股後將不再為控股股東，也減少市場憂慮，資金自然落鑊跟炒。公司去年純利大增65.1%，至1.04億元人民幣，現價市盈率接近25倍，不算太便宜，但若以炒作憧憬計，短期或仍有資金流入，股價有機會繼續波動。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 古植平

相關文章

【港股追蹤】行業數據向好　手機設備股有運行
2020/07/31
【港股追蹤】行業數據向好　手機設備股有運行
【港股追蹤】零售寒冬　本地零售股繼續有盈警
2020/08/01
【港股追蹤】零售寒冬　本地零售股繼續有盈警
【港股追蹤】遊客幾時回歸？　呢隻金股都發盈警
2020/08/01
【港股追蹤】遊客幾時回歸？　呢隻金股都發盈警
【港股追蹤】墓園有價　行業龍頭仲有得升？
2020/08/02
【港股追蹤】墓園有價　行業龍頭仲有得升？
配股 中地乳業（01492） 香港股票
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【移民加拿大】冷門王子島創業 70後成功移民
【移民加拿大】冷門王子島創業 70後成功移民
【置業指南】低市價筍盤增多　小心做水魚（上）
【置業指南】低市價筍盤增多　小心做水魚（上）
【晶片超限戰】中美吃力猛追的戰略產業　竟掌握在三個台灣人手上?
【晶片超限戰】中美吃力猛追的戰略產業　竟掌握在三個台灣人手上?
【投資海外】英國樓勿亂買　否則按揭凍過水
【投資海外】英國樓勿亂買　否則按揭凍過水
【遠走他鄉】英國打工好容易？ 居英港人：有朋友8個月搵唔到工！
【遠走他鄉】英國打工好容易？ 居英港人：有朋友8個月搵唔到工！