【港股追蹤】今日最叻股份　原來引入重磅股東

大市今日反覆偏軟，全日收報24458點，跌138點，或0.6%，但成交金額較上周有所回升，增至1,304.6億元。今日升幅最大的股份，有一隻股份全日竟然升超過1倍，所指的就是中地乳業（01492），股份甫開市已上升30%至0.75元，最多升逾1.5倍，高見1.55元，最終收報1.27元，升近1.2倍。

公司近期消息多多，上周指董事會收到多位股東發出的書面請求書，聲稱共持有公司已發行股份的31.43%，請求召開股東特別大會，考慮及通過罷免公司主席張建設、執行董事張開展等人，並要求否決及撤銷發行、配發公司額外股份等授權。

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但到上周五（7月31日）晚，向香港金港商貿控股配售4.33億股股份，佔擴大後股本約16.6%，配售價每股0.47元，較上周五收市價0.58元，折讓近19%， 香港金港商貿控股由內地乳業巨頭伊利股份全資持有。交易完成後，張建設及張開展於公司的持股比例，將由現時35.39%，減至屆時公司已發行股本約29.51%。因此，張建設及張開展將不再為控股股東。事情可謂峰迴路轉。

正因為有伊利控股這個強大後盾引入，市場憧憬有機會出現協同效應，導致今日股價急升。加上原有大股東在配股後將不再為控股股東，也減少市場憂慮，資金自然落鑊跟炒。公司去年純利大增65.1%，至1.04億元人民幣，現價市盈率接近25倍，不算太便宜，但若以炒作憧憬計，短期或仍有資金流入，股價有機會繼續波動。

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