▲ 【封殺TikTok】美用戶群起報復特朗普 蜂擁負評其競選App

特朗普出手對付字節跳動（ByteDance）旗下短片平台TikTok，帶來意想不到後果。TikTok在美國國內用戶眾多，極受年青人歡迎，TikTok禁令下，美國年輕人群情洶湧，空群而出負評特朗普競選程式及特朗普旗下酒店。

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特朗普提出封殺TikTok後，#SaveTiktok成為Twitter熱門標籤，TikTok用戶號召發動復仇行動，群起予特朗普的競選程式Official Trump 2020 App及特朗普旗下酒店負評。

追蹤人數達逾75萬的著名TikTok用戶DeJuan Booker早前拍攝短片，號召年輕人一同戰鬥，教導網友如何給予負評，為復仇行動推波助瀾，相關短片觀看次數，達到逾500萬次。

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復仇行動獲相當多用戶響應，大批用戶蜂擁而至給予負評，單單在7月初，Apple App Store的Official Trump 2020 App已獲逾10萬負評，平均評分一度降至1.2分（5分為滿分），Apple發現負評不尋常增加後出手，評分才略為增加，增至1.5分。

TikTok在海外地區極受歡迎，僅今年首季，全球下載次數已達3.15億次，刷新世界紀錄，較排第2的WhatsApp多26%。而在美國，TikTok用戶每月累計瀏覽時間達858分鐘，平均每名用戶每月觀看13小時，一旦被禁，用戶花在平台的心血，將化為烏有。

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不過，負評行動對其競選程式實質影響有限，因除非程式本身違規，否則Apple不會因負評數量下架。

早前有內地學生試圖用類似方式，迫Apple將一款教育程式下架，以逃避上課，行動以失敗告終。

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責任編輯：文青青

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