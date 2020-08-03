  • 27°C
香港時間 : 2020803日 (一) 16:41
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【封殺TikTok】美用戶群起報復特朗普 蜂擁負評其競選App

環球經濟金融 16:03 2020/08/03

分享：

【封殺TikTok】美用戶群起報復特朗普 蜂擁負評其競選App

特朗普出手對付字節跳動（ByteDance）旗下短片平台TikTok，帶來意想不到後果。TikTok在美國國內用戶眾多，極受年青人歡迎，TikTok禁令下，美國年輕人群情洶湧，空群而出負評特朗普競選程式及特朗普旗下酒店。

【澳洲疫情】墨爾本宵禁恐再現搶購潮 超市出招限購

【新冠疫苗】接種後恐不代表免疫 或僅減輕病徵

特朗普提出封殺TikTok後，#SaveTiktok成為Twitter熱門標籤，TikTok用戶號召發動復仇行動，群起予特朗普的競選程式Official Trump 2020 App及特朗普旗下酒店負評。

追蹤人數達逾75萬的著名TikTok用戶DeJuan Booker早前拍攝短片，號召年輕人一同戰鬥，教導網友如何給予負評，為復仇行動推波助瀾，相關短片觀看次數，達到逾500萬次。

【美國大選】未獲批不准買賣股票 拜登競選辦杜絕內幕交易

英國約翰遜擬推新《叛國法》 公民宣誓效忠外國屬違法

復仇行動獲相當多用戶響應，大批用戶蜂擁而至給予負評，單單在7月初，Apple App Store的Official Trump 2020 App已獲逾10萬負評，平均評分一度降至1.2分（5分為滿分），Apple發現負評不尋常增加後出手，評分才略為增加，增至1.5分。

TikTok在海外地區極受歡迎，僅今年首季，全球下載次數已達3.15億次，刷新世界紀錄，較排第2的WhatsApp多26%。而在美國，TikTok用戶每月累計瀏覽時間達858分鐘，平均每名用戶每月觀看13小時，一旦被禁，用戶花在平台的心血，將化為烏有。

【新冠肺炎】美研究：部份人早有抗體 或因曾患感冒

不過，負評行動對其競選程式實質影響有限，因除非程式本身違規，否則Apple不會因負評數量下架。

早前有內地學生試圖用類似方式，迫Apple將一款教育程式下架，以逃避上課，行動以失敗告終。

【TikTok拆骨】微軟收購撿便宜？ 卻可能接火棒（訂戶專享）

五眼聯盟變六眼？日本或加入

責任編輯：文青青

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

政治 選舉 總統大選 中美關係 特朗普 美國 Apple App Store 字節跳動 抖音

下一篇文章

【澳洲疫情】墨爾本宵禁恐再現搶購潮 超市出招限購
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【移民愛爾蘭】港商冀創「香港城」可容5萬移民 當地政府反應冷淡
【移民愛爾蘭】港商冀創「香港城」可容5萬移民 當地政府反應冷淡
【英國疫情】英媒：中國進口350萬試劑全部不合格
【英國疫情】英媒：中國進口350萬試劑全部不合格
【德國疫情】柏林萬人大遊行 反對防疫措施
【德國疫情】柏林萬人大遊行 反對防疫措施
【澳洲疫情】墨爾本晚8朝5宵禁 同時禁足6周
【澳洲疫情】墨爾本晚8朝5宵禁 同時禁足6周
【印度疫情】57%人有抗體 印度貧民區成功達群體免疫
【印度疫情】57%人有抗體 印度貧民區成功達群體免疫
新型冠狀肺炎全球疫情（08月03日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月03日 時間16:00）