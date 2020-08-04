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【蘭襟集@iM網欄】及早識別及支援 聲音治療過度活躍症

名人薈萃 12:31 2020/08/04

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在實習的學校裡，我遇到了這樣的一位學生，他名叫笑笑。老師說話時他喜歡蹦蹦跳跳，也喜歡在地上滾，他說他很喜歡地磚涼浸浸，滑溜溜的感覺。起初，作為實習老師的我，以為他很活潑可愛，於是不以為意。到自己需要親身上陣教書的時候，才發覺大為不妥。

學校的老師都拿笑笑沒辦法，老師覺得他有過度活躍症的病徵。但他的家長不願意讓他接受「到校學前康復服務」(簡稱「OPRS」)，因為家長不能接受他有特殊學習需要的可能。因此，在家長不許可的情況下，學校縱然有OPRS的服務，也對他束手無策。

雖然我在教學前作了充足的準備，包括為教學內容做了大量研究，但是原來備課不只局限於對教學內容的熟悉，還意味著照顧學生的個別差異，和就學生的反應作出合理的回饋。對於後者，我可說是空槍上陣。

Tomatis治療，透過播放不同頻率的音樂和特定的運動提高兒童的專注

有一天我授課和學生玩遊戲時，我發現笑笑很容易因聲音而分神。只要有一點雜聲，他就會站起來張望。在我上課時，剛巧窗外有鳥兒的聲音，他馬上衝到窗前看雀，我要把他拉回座位，因此騷擾到其他同學的學習。這一堂我是在慌慌張張，手忙腳亂的情況下完成的。看到老師的狼狽相，笑笑似乎洋洋得意，我卻感到挫折萬分。

我心想如果長此下去，我的實習難望得到好成績。第二天，我搖著白旗回校請教特殊教育老師該如何處理笑笑的情況。我的老師說：「笑笑既然對聲音這樣敏感，他的回應也比較激烈，或許你可試試以聲音作為教學的模式。要知道即使笑笑對聲音走神，也不代表所有聲音都會令他分神，關鍵是你要分辨出甚麼樣的聲音是會令他分神，甚麼樣的聲音是他可以接受的。」

第二天一大清早回幼稚園，我跟幼稚園正教老師商討。幼稚園的老師允許我試用我的方法。初生之犢不畏虎，我便大膽地使用學校老師教我的方法。我發現笑笑對聲音的大小有不一樣的反應，他對輕聲有非常激烈的反應。但是對較大的聲音卻更為包容/接受。他比較接受低沉的聲音，對於高音他十分敏感，笑笑被窗外小鳥的聲音分神也是因為小鳥的叫聲屬於高音。

Soundsory音樂治療，透過播放不同頻率的音樂提高兒童的專注

得到這個結論後，我調整了我的教學方法。上課時，我嘗試用不同大小、高低的聲調授課。笑笑分神的情況似乎得到些微改善。我也向特殊教育界的朋友打聽，笑笑可以用特別耳罩、音樂治療、聲音治療等方法改善情況。這些聲音治療在家裡也可以做，十分方便。但是礙於家長未能跟學校合作，我對笑笑的幫助也僅此而已。家校合作對於孩童的成長尤為重要，缺一不可。要知道 0 至6 歲為特殊教育需要的孩子的成長黃金期。及早識別和及早提供支援服務極為重要，得不到適切的支援將影響其一生的成長階梯。

Forbrain 透過耳傳導聲音直入內耳，提高兒童對學習的吸收能力

 

作者_小溪簡介：

註冊幼師﹐現從事幼兒教育工作。事業路途並非一帆風順，轉過好幾份職業，跌跌撞撞，終確認春風化雨為一生的事業。另，家有兩老，如有瑰寶。從父母身上引證反老頑童的說法。父母越老，越發可愛。bregaglia520@gmail.com

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撰文 : 小溪、編輯：邊婕

欄名 : 蘭襟集

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