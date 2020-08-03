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【滙豐業績】滙豐股價估值低過海嘯價　憑甚麼翻身？

即市財經 15:53 2020/08/03

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滙豐股價曾跌至33元金融海嘯價。

滙豐 （00005） 次季列帳基準除稅前溢利按年急挫82.4%至10.89億美元，遠遜市場預期，滙豐股價午後跌至金融海嘯低位，低見32.95元，跌穿滙豐2009年宣布「12供5」供股時海嘯價低位33元。滙豐11年間股價、售值重回低位，相對滙豐2009年絕境反彈，如今反彈前景似乎較當年更為黯淡。

滙豐2020年陷多重困境，香港業務疫情前已受累政局不穩、疫情令環球業務冰封、低息環境令淨息差盈利能力受壓，在華為事件更被中國政府連環發炮。

滙豐股價不單打回金融海嘯時，最新市帳率僅0.53倍，較2009年供股時的0.57倍更低。

業務前景差　資產質素佳

從基本面而言，與當年最大分野是，滙豐環球業務前景都較當年更為乏力，香港業務於金融海嘯期間幾無受損，連同環球量寬放水，滙豐股價2009年低位反彈逾倍，今年滙豐全球業務都在倒退，香港經濟受疫情重創，內地業務更惹政治風象，都令滙豐業務前景蒙灰。

相對樂觀的是，滙豐2007年至09年受累美國業務，連續3年錄巨額貸款減值，3年貸款減值及其他信貸風險準備分別達172億、249億、265億美元。

11年間財務滙報準則有變，滙豐最新預告2020年預期信貸損失最高可達130億美元，與當年的撥備水平依然有所分野。

另外，滙豐於2008年，按資本協定二的基準計算第一級資本比率低見8.3%，翌年供股後回升至10.8%。滙豐於2020年6月底，按更嚴格的巴三基準，普通股權一級比率（CET1）升至15%。

資產質素遠勝當年，而且資本水平維持充裕，也是為何滙豐管理層一直有信心集團有能力恢復派息，成為未來穩住股價的關鍵因素。

【更多滙豐控股最新消息：瀏覽「滙豐追渣沽」專版】

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