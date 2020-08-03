【新冠疫苗】藥廠主要研發雙劑疫苗 專家指單劑或更好

新冠肺炎疫情全球大流行，多間藥廠全力研發新冠疫苗，疫苗更有望最快於今年10月面世。目前研發進度較快的新冠疫苗大多為雙劑疫苗，但有部分專家指出，屬單劑注射的疫苗效果可能會更好。

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目前美國生物技術公司Moderna和美國輝瑞藥廠（Pfizer）研發的新冠疫苗，分別都已展開第三階段、即最後階段的臨床測試。但上述兩間藥廠的疫苗，均為雙劑疫苗。

至於英國牛津大學與藥廠阿斯利康製藥（AstraZeneca）則同時研發單劑與雙劑疫苗，正在英國、巴西及南非進行第三期測試，以研究單劑或雙劑更有效。

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紐約大學蘭貢醫學中心（Langone Medical Center）教授卡普蘭（Arthur Caplan）表示，按照疫苗的歷史，如疫苗需要雙劑注射，通常都令人感到厭煩（a pain in the neck）。

美國製藥公司Arcturus Therapeutics也正研發新冠疫苗，屬單劑疫苗。該公司首席執行官佩恩（Joseph Payne）指出，藥廠研發單劑疫苗通常是因技術限制，因為這些疫苗利用病毒傳播系統，可減低第二次注射帶來不希望有的免疫反應。

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疫苗產生的免疫反應數量為免疫原性（immunogenicity），如免疫原性太低就代表疫苗無效。如免疫原性太多則代表疫苗會產生副作用，例如皮膚出現過敏等反應。

但值得注意的是，單劑疫苗的免疫性質和持續時間仍然未知，加上部分人群或要獲取較多劑量，才可對病毒產生免疫力。因此單劑及雙劑疫苗，仍有待疫苗早期測試結果來調整劑量，才可達到理想的免疫效果。

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責任編輯：何穎兒

▲ 目前研發進度較快的新冠肺炎疫苗大多為雙劑疫苗，但有專家指出，屬單劑注射的疫苗效果可能會更好。