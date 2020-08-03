【職場英文@iM網欄】疫情下必學的6個英文字詞

正當對上幾個星期連續二十幾日零確診的時候，大家都以為新冠病毒已經無曬，但最近就突然爆發第三波，搞到人心惶惶！每日都成過百單確診，大家真係要小心保重身體，stay home, stay safe！不過就算疫情嚴重都無阻我地繼續學英文，今日我地就黎睇下啲關於第三波肺炎爆發嘅英文Vocabulary/Expressions 啦！

Wear (someone) out 令某人累死了

經過半年以上的抗疫，每天出街戴口罩勤搓手減少外出，很多人都處於抗疫疲勞 (Crisis fatigue) 的階段，令市民感到身心俱疲。這樣我們可以用這個expression去表達我們對疫情的疲倦。

例句：We have been staying highly alert for months, and that has severely worn us out.

Dejected 沮喪

以為抗疫成功終於擊退病菌但卻爆發第三波？而且亦是半年來最嚴重的一波，這令市民感到沮喪dejected，不知何時才可以擁有除下口罩呼吸新鮮空氣的權利。Dejected雖然是ed結尾，但其實是形容詞，用來形容沮喪低落的心情

例句：We are dejected that all our efforts have failed to overcome the difficulties.

Drag on 拖延

全球疫情一度拖延，由2019的12月尾到今時今日世界各地疫情仍然十分嚴峻，有些人長久未能見及家人，有些人失去工作令生計難以維持，學生擔心影響成績，令不少人出現不少心理問題。

例句：With the global health crisis dragging on for more than half a year, a lot of citizens have suffered from mental disorders.

Flocked to 成群人去

雖然肺炎風波尚未散去，但不少的市民卻一窩蜂湧到沙灘和郊野公園享受大自然，但是因為這些地方沒有冷氣而且最近天氣十分炎熱，不少市民都是除下口罩的，這樣令問題更加惡化。而Flocked to就是指人們一窩蜂湧到某個地方。

例句：Despite the severe situation, Hongkongers have ignored the surging number of infections and flocked to beaches and hiking trails.

Confinement (n.) 限制

因為每日疫情都破百，政府決定實施不同的限制confinements，例如只准二人同行外出，而食肆6點後亦不能dine in (堂食)。

例句：The government has implemented some new confinements due to the pandemic.

Remain vigilant 保持警惕

最後提醒大家要隨時隨地保持警惕 remain vigilant 不要因為一時鬆懈而白白浪費了連日來的抗疫的努力啊！

例句：Hongkongers have to remain vigilant given the sharp rise in infections.

如果大家有什麼英文問題，如Spencer Lam, 好唔好咁樣學英文呀? 或者IELTS考試，成人英文知識及英文資源，歡迎你可以隨時再跟我多交流一下，可以Follow 「Spencer Lam English Team」 Facebook page得到更多英文資訊，亦都可以上https://spencerlam.hk/ 了解更多!

作者簡介：港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT，2019年放棄銀行工作，全身投入英語教育事業，歷年來教授過千名學生，早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。

Facebook 專頁：Spencer Lam English Team

網頁: https://spencerlam.hk

更多職場英文的文章請按此。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！