【職場英文@iM網欄】疫情下必學的6個英文字詞

正當對上幾個星期連續二十幾日零確診的時候,大家都以為新冠病毒已經無曬,但最近就突然爆發第三波,搞到人心惶惶!每日都成過百單確診,大家真係要小心保重身體,stay home, stay safe!不過就算疫情嚴重都無阻我地繼續學英文,今日我地就黎睇下啲關於第三波肺炎爆發嘅英文Vocabulary/Expressions 啦!

Wear (someone) out 令某人累死了

經過半年以上的抗疫,每天出街戴口罩勤搓手減少外出,很多人都處於抗疫疲勞 (Crisis fatigue) 的階段,令市民感到身心俱疲。這樣我們可以用這個expression去表達我們對疫情的疲倦。

例句:We have been staying highly alert for months, and that has severely worn us out.

Dejected 沮喪

以為抗疫成功終於擊退病菌但卻爆發第三波?而且亦是半年來最嚴重的一波,這令市民感到沮喪dejected,不知何時才可以擁有除下口罩呼吸新鮮空氣的權利。Dejected雖然是ed結尾,但其實是形容詞,用來形容沮喪低落的心情

例句:We are dejected that all our efforts have failed to overcome the difficulties.

Drag on 拖延

全球疫情一度拖延,由2019的12月尾到今時今日世界各地疫情仍然十分嚴峻,有些人長久未能見及家人,有些人失去工作令生計難以維持,學生擔心影響成績,令不少人出現不少心理問題。

例句:With the global health crisis dragging on for more than half a year, a lot of citizens have suffered from mental disorders.

Flocked to 成群人去

雖然肺炎風波尚未散去,但不少的市民卻一窩蜂湧到沙灘和郊野公園享受大自然,但是因為這些地方沒有冷氣而且最近天氣十分炎熱,不少市民都是除下口罩的,這樣令問題更加惡化。而Flocked to就是指人們一窩蜂湧到某個地方。

例句:Despite the severe situation, Hongkongers have ignored the surging number of infections and flocked to beaches and hiking trails.

Confinement (n.) 限制

因為每日疫情都破百,政府決定實施不同的限制confinements,例如只准二人同行外出,而食肆6點後亦不能dine in (堂食)。

例句:The government has implemented some new confinements due to the pandemic.

Remain vigilant 保持警惕

最後提醒大家要隨時隨地保持警惕 remain vigilant 不要因為一時鬆懈而白白浪費了連日來的抗疫的努力啊!

例句:Hongkongers have to remain vigilant given the sharp rise in infections.

