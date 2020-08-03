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7-11母企斥210億美元購馬拉松石油旗下加油站業務　美國今年最大宗能源收購

即市財經 15:41 2020/08/03

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7-Eleven母公司Seven & i Holdings 同意以210億美元（1628億港元）收購馬拉松石油公司旗下的Speedway加油站業務。

7-Eleven母公司Seven & i Holdings 同意以210億美元（1628億港元）收購馬拉松石油公司旗下的Speedway加油站業務，成為美國今年最大的一筆能源交易，交易預計明年首季完成。

Seven & i發表聲明指，收購將使集團在美國的業務繼續增長和多元化，特別是在中西部和東海岸，未來為客戶帶來更多便利。交易完成後，Seven & i會出售重疊的美國店舖，所得款項約10億美元。S

是次交易將為馬拉松石油產帶來165億美元的稅後收益，將用作減債。是次收購涉約3,900間便利店，這將使 7-Eleven 在美國與加拿大的網絡擴大至1.4萬個地點。交易完成後，馬拉松石油仍將運營煉油廠和管道網絡，並將在15年內每年向7-Eleven供應約77億加侖的燃料。

在此交易前，馬拉松石油受Elliott等主動型投資者的壓力，最終同意分拆其名為Speedway的便利店連鎖業務。至於Seven & i目前在全球擁有69,000間分店，包括7-Eleven便利店和伊藤洋華堂超市。

相關文章：【美股焦點】西門子醫療斥逾1200億收購醫療設備製造商  進軍抗癌業務

 

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