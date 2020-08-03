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【新冠肺炎】中電：天氣對售電量影響較疫情更大　疫情無礙大型基建項目建設

即市財經 15:41 2020/08/03

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中電指，疫情下很多人在家工作或學習，令住宅用戶用電大幅提升，對沖商業活動用電量減少的影響。

本港第三波疫情持續嚴峻，新冠肺炎每日新增確診人數高企，不少人遂在家工。中電控股 （00002） 集團總監兼中華電力副主席阮蘇少湄指，天氣對本港售氣量的影響較疫情更大，上半年香港天氣較熱，加上疫情下很多人在家工作或學習，令住宅用戶用電大幅提升，對沖商業活動用電量減少的影響，因此中電本港售電量僅跌1.2%，未來售電量情況則要視乎天氣及經濟復甦情況。

油價下跌有助紓緩天然氣價格

電費方面，阮蘇少湄指，電費受售電情況、燃料價格及其他開支等多種因素影響，其中燃料價格受兩大因素左右：（1）中電今年應政府要求將天然氣發電水平升至50%，基於天然氣價格較高，令燃氣費用提升；（2）油價下跌有助紓緩天然氣價格，因此中電會將綜合不同因素，與政府一併於第四季檢討來年電費水平。

疫情下很多項目停滯，但阮蘇少湄指，對中電位於本港主要基建項目沒有大影響，第一台天然氣發電機組已順利運作，第二台機組的前期準備工作亦已就緒，海上液化天然氣（LNG）項目正準備前期工作，料今年開始建設。

今年推兩次延繳電費計劃

限聚令、晚市禁堂食等措施下，對很多中小企、旅遊業及餐飲業打擊很大，集團今年已分別於年初及年中推出兩次延繳電費計劃，容許有困難客戶申請延期繳交電費，同時向七成食肆送出消毒噴霧，並贈送總值2000萬元餐券予長者及有需要家庭，推動社會經濟復甦。

相關文章：【藍籌業績】中電上半年虧轉盈股息不變　米高嘉道理重申：現在的青年人是社會未來的守護者

香港股票 疫情 基建 天氣 經濟 阮蘇少湄 餐飲 在家工作 限聚令 中電控股（00002）
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