【疫市營商】Shake Shack首推BBQ系列漢堡　可外賣自取或送貨

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疫情下外賣需求增加，漢堡店Shake Shack今日（3日）起，首度推出期間限定BBQ系列，只要登入網站https://order.shakeshack.com.hk/預先訂購BBQ系列菜式，即可於全線分店即日自取，更可使用外賣平台foodpanda，留家抗疫都可享用期間限定食品。
BBQ系列有BBQ ShackMeister Burger，芝士牛肉漢堡配搭香脆乾蔥及秘製Shack BBQ sauce，售60元；BBQ Chick’n Shack，香脆雞胸肉漢堡配秘製Shack BBQ sauce售56元；BBQ Bacon Cheese Fries，扭紋薯條配搭全天然蘋果木熏煙肉、秘製Shack BBQ sauce及香濃芝士醬，售40元。
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是次於6間分店同步限定供應，分店包括中環ifc、金鐘太古廣場、銅鑼灣時代廣場、尖沙咀海港城、圓方及沙田新城市廣場。
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責任編輯：朱悅瀅