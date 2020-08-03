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SpaceX載人太空船順利返回地球 華府商界合作太空任務將更頻繁

環球政經 15:15 2020/08/03

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美國太空科研機構SpaceX研發的「奮進號」（Endeavour）飛龍太空艙完成載人太空任務，於當地時間周日（2/8）下午順利返回地球，意味NASA往後將更頻繁通過私人企業，購買運輸部分服務，完成執行太空往返任務。

太空艙在佛羅里達州彭薩科拉（Pensacola）南面的墨西哥灣海面降落，為美國45年來首次有太空人在海中降落。創辦人馬斯克（Elon Musk）在位於加州的任務監控室全程監察太空艙的降落情況。

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NASA表示，這次為史上首次以合約形式，將運輸服務外包私人企業，將為華府節省數以十億美元計的開支，並能轉用於實現「月亮女神計劃」（Artemis programme），運送太空人登月及其後的登火星項目。

SpaceX研發太空裝備多年，技術過去曾受外界質疑，最後新創的可回收火箭助推器成功通過各種測試，於5月底發射接載2名太空人的火箭到太空，其賣點為大部分硬件設備，包括火箭部件都可重覆使用。

相關閱讀：馬斯克疫情發言惹爭議　蓋茨：建議專心造車和火箭

這次任務後，SpaceX將會花六個星期檢查太空艙，預計9月底將再次執行任務，發射載有4名太空人的火箭上太空，預計在國際太空站停留 6 個月，其後又會定期載送太空人往返國際太空站。

美國總統特朗普亦有於社交媒體對是次太空任務順利完成感到興奮。另一太空科研機構波音（Boeing Co.），早前亦跟政府簽訂合約，但其「星際航線」（Starliner）船艙一度遇上軟件問題，將推遲至今年稍後展開無人太空艙試飛計畫。

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撰文 : 國際組

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