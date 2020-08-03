瑞銀劉鳴鏑：內銀股利盈利大降　「小姐姐經濟」崛起成新投資主題

▲ 劉鳴鏑表示，考慮到資產減值等預估「較高」，料銀行股第二季利潤或「大幅下降」

中港股市踏入業績期，滙豐 （00005） 業績大遜預期，有投行料內銀股也難有亮麗表現。瑞銀投資研究部中國策略主管劉鳴鏑率先發表報告，預期內銀股利盈利將大降，反而遊戲和硬體股業績則有望給予市場驚喜。她更指，反映女性消費能力的「小姐姐經濟」將成市場新投資主題。

劉鳴鏑表示，考慮內銀資產減值等預估較高，預料銀行股第二季利潤或大幅下降，不過同屬金融板塊的券商股，則有望受惠A股成交量激增，使盈利存在上升空間。

她補充，互聯網和科技股當中，遊戲和硬體股業績有望超出市場預期，惟依賴廣告收入和軟體股遙恐面臨業績壓力。

投資部署方面，劉鳴鏑稱儘管內地整體消費復甦速度不及預期，但針對20歲至40歲、高學歷城市女性的「小姐姐經濟」會崛起成為新消費主題。劉鳴鏑拆解，「小姐姐」不斷增長的收入和對「美好生活的渴望」，使化妝品、奢侈品、醫療美容、手遊和互聯網行業影響重大。

她更預計，「小姐姐經濟」可能會擴展到家庭和兒童消費相關之電商領域，包括電商、娛樂、教育、孕產保健以及育兒產品和服務等。

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