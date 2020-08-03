九十後「散工王」被搶160萬名表 僅數月前購買

天水圍一名九十後前晚（1日）手戴價值一百六十萬元瑞士名表，凌晨報稱返回天水圍鳳降村停車場期間，遭四匪持刀棍襲擊搶劫，該名青年身中七刀，名表被掠，過程僅一分鐘，事主負傷駕車到醫院求醫。同品牌名表已是過去十日內第二度成搶匪目標。

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事主姓陳，二十三歲，家住天水圍天頌苑，約一年前才遷出住鳳降村一村屋。消息稱，陳頭、手、腳及背部中刀浴血，幸傷口不深，手術後已透過手機與母親聯絡。由於疫情下醫院不准探病，陳母稱暫未了解兒子具體情況，慶幸兒子傷勢穩定。

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同品牌名表已是過去十日內第二度成搶匪目標，懷疑另有案件內情。陳母指，兒子任職散工，是一名鐘表迷，報稱被搶的手表為Richard Mille（譯名︰里查德米爾），瑞士名表品牌的出品，數月前購買，且曾向家人展示，詎料凌晨回家時遇劫。

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