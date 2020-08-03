【疫市筍盤】青衣區鬥平賣　代理：大單位愈賣愈平

疫症持續肆虐，影響樓市氣氛，近日各區屋苑連環錄低價成交，其中青衣指標屋苑盈翠半島和灝景灣，均有業主劈價沽貨，三房造價低見1,000萬元，可承造高成數按揭。

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區內代理說，疫情再度肆虐，不少客趁機搵平貨，惟普遍業主不肯減價，只有個別面對現實的業主才願大劈價。該名代理坦言：「業主不劈價，根本賣不出，特別是大單位，雖然放盤不多，但大單位愈賣愈平，有業主見人劈價，自己就心慌慌，跟住減價，若人人都這樣，樓價遲早跌，但仍未成常態。」

美聯李貫甡說，灝景灣1座低層A室，實用面積666平方呎，三房間隔，六月叫價1,250萬元放盤，終減價250萬元，以1,000萬元成交，減幅高達兩成，實用呎價15,015元，比市價低8%至10%。

李貫甡續說，買家是區內租客，睇樓一段時間，見近期樓價回落，更減至1,000萬元水平，可承造高成數按揭，故把握機會入市，又稱近期疫情爆發，區內二手市場議價空間擴大至約5%至8%。

另一指標屋苑盈翠半島，亦現大劈價成交。市場消息指，盈翠半島6座高層A室，實用面績756平方呎，起初叫價1,398萬元放盤，業主企硬不肯減價，惟疫情肆虐，交投大減，業主心急沽貨，終減價80萬元，以1,318萬元易手，實用呎價17,434元。

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