【新車發布】恒大健康推6款新能源車　取名「恒馳」目標全球規模最大

新能源車在國策技持下近期成為市場焦點，恒大健康（00708）早前公布計劃改名為恒大汽車，轉型發展新能源車，集團今日宣布，在上海、廣州同步發佈「恒馳」首期六款新能源汽車。

6款新能源車名為「恒馳1」、「恒馳2」、「恒馳3」、「恒馳4」、「恒馳5」及「恒馳6」，六款新能源汽車的定位各不相同，覆蓋了轎車、SUV、MPV等乘用車全類別，以及A級到D級全級別。

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是次集團與Anders Warming、Michael Robinson、丸山公顧等頂尖國際設計大師合作，以打造藝術品的態度及豪華車標準打造一系列世界一流品質的車款。集團將積極推進生產計劃，盡快推出「恒馳」上市，以把握新能源汽車的快速發展機遇。

恒大健康表示已構建覆蓋動力電池、動力總成、先進整車製造、汽車銷售及智慧充電的新能源汽車全產業鏈，在各關鍵環節擁有世界頂尖的核心技術，並實施全球一體化研發模式，在中國、瑞典、德國、英國、荷蘭、奧地利、意大利、日本、韓國等國協同研發，力爭在3至5年內成為世界規模最大、實力最強的新能源汽車集團。

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恒大健康今日收報37.05元，逆市上升3.6%，成交額13.3億元。

