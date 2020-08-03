  • 27°C
香港時間 : 2020803日 (一) 17:45
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新車發布】恒大健康推6款新能源車　取名「恒馳」目標全球規模最大

股樓投資 16:46 2020/08/03

分享：

新能源車在國策技持下近期成為市場焦點，恒大健康（00708）早前公布計劃改名為恒大汽車，轉型發展新能源車，集團今日宣布，在上海、廣州同步發佈「恒馳」首期六款新能源汽車。

6款新能源車名為「恒馳1」、「恒馳2」、「恒馳3」、「恒馳4」、「恒馳5」及「恒馳6」，六款新能源汽車的定位各不相同，覆蓋了轎車、SUV、MPV等乘用車全類別，以及A級到D級全級別。

相關文章：【港股追蹤】恒大健康改名「恒大汽車」　市值2600億直迫地產旗艦

是次集團與Anders Warming、Michael Robinson、丸山公顧等頂尖國際設計大師合作，以打造藝術品的態度及豪華車標準打造一系列世界一流品質的車款。集團將積極推進生產計劃，盡快推出「恒馳」上市，以把握新能源汽車的快速發展機遇。

恒大健康表示已構建覆蓋動力電池、動力總成、先進整車製造、汽車銷售及智慧充電的新能源汽車全產業鏈，在各關鍵環節擁有世界頂尖的核心技術，並實施全球一體化研發模式，在中國、瑞典、德國、英國、荷蘭、奧地利、意大利、日本、韓國等國協同研發，力爭在3至5年內成為世界規模最大、實力最強的新能源汽車集團。

相關文章：【港股追蹤】恒大健康急升三成市值超吉利　仲差比亞迪幾多億？

恒大健康今日收報37.05元，逆市上升3.6%，成交額13.3億元。
 

撰文 : 李兆明

汽車 恒大健康（00708）

上一篇文章

【美國疫情】美式足球聯盟費城老鷹主教練確診　聯盟共29名球員和團隊人員染疫

下一篇文章

【奢華生活】香港半島董事A0千金公開徵男友！　超誇張條件嚇窒主持
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【移民加拿大】冷門王子島創業 70後成功移民
【移民加拿大】冷門王子島創業 70後成功移民
【置業指南】低市價筍盤增多　小心做水魚（上）
【置業指南】低市價筍盤增多　小心做水魚（上）
【晶片超限戰】中美吃力猛追的戰略產業　竟掌握在三個台灣人手上?
【晶片超限戰】中美吃力猛追的戰略產業　竟掌握在三個台灣人手上?
【投資海外】英國樓勿亂買　否則按揭凍過水
【投資海外】英國樓勿亂買　否則按揭凍過水
【遠走他鄉】英國打工好容易？ 居英港人：有朋友8個月搵唔到工！
【遠走他鄉】英國打工好容易？ 居英港人：有朋友8個月搵唔到工！