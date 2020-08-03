【台灣有樂@iM網欄】放空慶生之旅 台東熱氣球嘉年華（三）

4天的腦包台東熱氣球嘉年華放空慶生之旅，進入到第3天。前兩天的累計行車時間，超過16小時。再加上為了把握機會及時間，經過每一個景點都會下車跑跳拍照。再加上太陽暴曬，體能和體脂實在消耗不少。所以在第二個晚上，很早也很快就入睡了。以往在踏入生日的那一刻，都是睜開眼睛地渡過。而這一次，是不知道多少年以來，第一次在睡夢中倒數。

可能太期待也太興奮，原本已經調好凌晨3點的鬧鈴，在還沒有響之前，我就已經醒過來。迅速地刷牙洗臉換衣服。此時，朋友和她的兩位兒子都起床了。小朋友是最單純的，所以也是十分現實。才凌晨三點鐘，小朋友肯定還沒睡飽，但都願意乖乖地爬起來。看來，大家對這個「光雕音樂會」都十分期待。大家都趕快弄一弄，花不到30分鐘，我們就已經向舉行這場光雕音樂會的三仙台，開車出發去。

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才離開民宿沒幾分鐘，已經看到有警察指揮及道路管制，而且一路上的車輛非常多。在這種鄉郊地區，本來人車就很少，連路燈都不多一盞。但在這個凌晨，卻變得非常熱鬧。越接近目的地，車輛就越來越多，甚至有塞車的情況。有些民眾，可能已預知會有大量車輛駛入，所以在離場地前一兩公里，已經看到很多人用步行方式進入會場。

由於人潮和車輛真的太多，我們只能在500米以外停車，再跟着人潮一起走。在距離會場大概100米，開始聽到很多台灣女生，用非常雀躍的聲音，跟身邊的朋友說：「看到了！看到了！」

我朝着聲音看過去，然後頓時一呆，那個畫面實在太震撼！先是一整排的人類頭髏，然後在不遠處的沙灘上，放了5個已經充氣的熱氣球。為了使那些熱氣球保持充氣狀態，工作人員都會不時開啟噴火器來為熱氣球注入氫氣，所以火光會讓那5個熱氣球不規律地一閃一閃。此時我朋友拉一拉我的手，我才回過神來，繼續跟着人潮往沙灘進發。

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愈越走愈近，身體也開始感覺到有噴火器所發出的熱度。就在這個時候，光雕音樂會也開始了。我們剛好走到面向熱氣球比較靠在的位置，發現有人舖了兩張沙灘卻沒人，我朋友就說先坐下，等有人回來再走開就好了，所以我們都馬上坐下來，欣賞這場我從未看過的表演。

節拍強勁的音樂，一閃一閃的火光，七彩繽紛的投影，觀眾熱情的歡呼，都好像在為我的生日送上祝福。天空也開始愈來愈亮，就在這個時候，出現了一組原住民表演團體，他們站在熱氣球前，表演着原住民的特色歌舞，再配合着光綫和顏色都在瞬間漸變的漸黎明天色，這種虛幻又溫暖的氛圍，真的美到我不太會表達和形容。

當太陽漸漸升起，出現了第一道太陽光綫照在身上。那種來自大自然的溫度，是帶有幸福感的。能夠跟上這一次旅程，能夠看到我生日當天的第一道太陽光，我突然覺得自己非常幸運。我把那一天的第一道太陽光，送給自己做生日禮物，再在心中跟自己說了一聲：「生日快樂！」

「腦包台東熱氣球嘉年華放空慶生之旅」，下一篇將會是最後一篇，也是這次旅行的重頭戲「台東熱氣球嘉年華」。

作者_藝人張啟樂（Ben）簡介： 在香港演藝圈打滾超過二十年，最近把演藝事業拓展到台灣。除了希望事業有成，更希望能夠落地生根。

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