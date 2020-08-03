  • 27°C
香港時間 : 2020803日 (一) 16:40
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【網民熱話】百萬豪裝自置公屋　網民：唔識欣賞！

環球政經 16:10 2020/08/03

分享：

近日網上熱傳一條「公屋大改造」的影片，片中的屋主為一對中年夫婦，女屋主的父母早約20年前以20多萬元購入自置公屋單位，夫婦早前花近百萬豪裝單位。全屋鋪設意大利地磚，便盛惠18萬元，單位內更不乏多款名牌傢俬家品。不過有網民表示：「唔識欣賞！」

影片：

其他文章：【網民熱話】網友大嘆疫情針對窮人 羡慕IT人繼續加薪？

其他文章：特朗普決定封殺TikTok 美國網民展開拯救行動

影片可見，單位內有特製透明膠板窗框，聲稱不易因被陽光長期照射而變質，花約5,000元，還有日本設計的兩座位原木梳化，折後約花4萬元。其他度身訂造的家品的價格也不便宜，包括盛惠900元的廁紙架、每個1,200元的浴室置物架，以及每個約600元的掛衣架，當然不少得多款貴價家品電器。

4萬元梳化。（影片截圖）

5,000元特製透明膠板窗框。（影片截圖）

900元的廁紙架。（影片截圖）

1,200元的浴室置物架。（影片截圖）

每個約600元的掛衣架。（影片截圖）

有網民直言，單位的裝修只屬居屋裝修，現時的私樓裝修靚很多，有人認為：「整得有幾靚又點？又冇會所又冇泳池又冇健身室。」也有人指：「真係錯晒，應該換層二手居屋都好吖嘛。」有網民打趣說：「品味嘅嘢，你同我都係識條鐵。」

另有網民認真分析：「父母剩落層樓比佢哋，用一百萬裝修，咪當用一百萬買個單位囉！佢哋點計都有着數。」也有人指，人人有不同的選擇，每個人的價值觀不同，屋主選擇豪裝單位，並非購買私樓是可以理解。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 鄺庭芳

公屋 居屋 家品 設計

上一篇文章

【大行點睇】花旗瑞銀一齊睇淡　恒生股價曾創7年低位

下一篇文章

【疫市筍盤】青衣區鬥平賣　代理：大單位愈賣愈平
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【移民加拿大】冷門王子島創業 70後成功移民
【移民加拿大】冷門王子島創業 70後成功移民
【晶片超限戰】中美吃力猛追的戰略產業　竟掌握在三個台灣人手上?
【晶片超限戰】中美吃力猛追的戰略產業　竟掌握在三個台灣人手上?
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【遠走他鄉】英國打工好容易？ 居英港人：有朋友8個月搵唔到工！
【遠走他鄉】英國打工好容易？ 居英港人：有朋友8個月搵唔到工！
【置業指南】低市價筍盤增多　小心做水魚（上）
【置業指南】低市價筍盤增多　小心做水魚（上）
【投資海外】英國樓勿亂買　否則按揭凍過水
【投資海外】英國樓勿亂買　否則按揭凍過水