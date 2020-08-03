【網民熱話】百萬豪裝自置公屋　網民：唔識欣賞！

近日網上熱傳一條「公屋大改造」的影片，片中的屋主為一對中年夫婦，女屋主的父母早約20年前以20多萬元購入自置公屋單位，夫婦早前花近百萬豪裝單位。全屋鋪設意大利地磚，便盛惠18萬元，單位內更不乏多款名牌傢俬家品。不過有網民表示：「唔識欣賞！」

影片：

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影片可見，單位內有特製透明膠板窗框，聲稱不易因被陽光長期照射而變質，花約5,000元，還有日本設計的兩座位原木梳化，折後約花4萬元。其他度身訂造的家品的價格也不便宜，包括盛惠900元的廁紙架、每個1,200元的浴室置物架，以及每個約600元的掛衣架，當然不少得多款貴價家品電器。

▲ 4萬元梳化。（影片截圖）

▲ 5,000元特製透明膠板窗框。（影片截圖）

▲ 900元的廁紙架。（影片截圖）

▲ 1,200元的浴室置物架。（影片截圖）

▲ 每個約600元的掛衣架。（影片截圖）

有網民直言，單位的裝修只屬居屋裝修，現時的私樓裝修靚很多，有人認為：「整得有幾靚又點？又冇會所又冇泳池又冇健身室。」也有人指：「真係錯晒，應該換層二手居屋都好吖嘛。」有網民打趣說：「品味嘅嘢，你同我都係識條鐵。」

另有網民認真分析：「父母剩落層樓比佢哋，用一百萬裝修，咪當用一百萬買個單位囉！佢哋點計都有着數。」也有人指，人人有不同的選擇，每個人的價值觀不同，屋主選擇豪裝單位，並非購買私樓是可以理解。

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