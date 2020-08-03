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【中秋節】KKday搜羅台灣月餅直送香港　早鳥優惠低至68折（附連結）

商業 15:08 2020/08/03

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為了即將到來的中秋節，KKday亦特意於香港、台灣兩地搜羅多款人氣月餅，有10多個品牌、40多個口味。（KKday提供圖片）

KKday近期擴闊網店至售賣不同防疫產品、旅行手信。為了即將到來的中秋節，KKday亦特意於香港、台灣兩地搜羅多款人氣月餅，有10多個品牌、40多款不同口味的中秋節月餅禮盒，免運費直送家中。

現於今年8月15日或之前訂購KKday中秋節月餅，即有低至68折的早鳥優惠，更免運費直送家中，適合大家留家網購。多個人氣台灣品牌包括Amo阿默典藏蛋糕、Mister Donut 波堤獅、台灣晶華酒店等﹐當然少不了傳統寶島名店佳德、李儀的中秋限定月餅禮盒。香港方面，亦有本地小店牡丹花手工月餅、自家制奶黃月餅DIY套裝。

更多優惠詳情：https://www.kkday.com/zh-hk/affiliate/whlb/mooncake

精選台灣月餅：

Amo阿默典藏蛋糕月餅／紅豆Q餅／蛋黃酥禮盒

秋月禮盒：$192/盒；星辰禮盒：$192/盒；紅豆Q餅禮盒：$204/盒
小蛋黃酥禮盒：$243/盒；小團圓禮盒：$272/盒

Mister Donut 波堤獅禮盒

波堤獅小幸福禮盒：$189/盒
波堤獅大團圓禮盒：$259/盒

高女婿限量版鳳梨酥中秋禮盒

限量版禮盒：$237起/盒
包括鳳梨酥綜合口味(原味 + 竹炭 + 芒果 + 抹茶)各2入、牛嘎餅8入、茶包4入

台灣晶華酒店寶島名物桃山月餅禮盒

《賞月》寶島名物桃山月餅禮盒：$449/盒

精選香港月餅：

本地手工牡丹唧花月餅禮盒

牡丹花月餅禮盒(4件/盒)：$360/盒，77折

Häagen-Dazs™雪糕月餅

愛‧復古(4件裝)：$230/盒，68折
愛‧華麗 (6件裝)：$308/盒，7折

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責任編輯：葉泳珊

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