【創科比賽】金管局夥創新樞紐推「創科挑戰賽」　入圍機構可獲資助

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香港金融管理局與國際結算銀行創新樞紐轄下香港中心推出「創科挑戰賽—貿易融資數碼化」，現邀請私人機構就接通「貿易科技」平台、利用科技推動中小企業貿易融資普及化，以及新興市場「貿易科技」基建提交創新解決方案。
金管局與創新樞紐香港中心已聯同包括亞洲開發銀行、國際商會、國際金融協會、中國人民銀行及沃爾夫斯堡組織在内的多個機構，提出了公私營機構構思可以幫助解決「貿易科技」所面對的問題。有興趣參賽的私人機構可在techchallenge.finnohub.org查看由金管局與國際結算銀行創新樞紐香港中心共同制定需要優先處理的問題、登記及提交參賽方案，提交方案最後日期為今年8月31日。入圍機構可獲得資助，以供進一步開發相關方案，而得分最高的方案將於今年11月舉行的「香港金融科技周」公布及展示。
國際結算銀行創新樞紐主管Benoît Cœuré表示，創科挑戰賽推出，正值新型冠狀病毒疫情在全球肆虐，令全球貿易額受損，不少中小企經營舉步維艱。是次比賽帶出了創新科技及公私營機構合作，包括透過進一步數碼化貿易融資，將能有助各方達致更大成效。
金管局高級助理總裁劉應彬則表示，金管局與國際結算銀行創新樞紐是次合作的目標一致，就是解決貿易融資業務中的痛點；期望創科挑戰賽能鼓勵國際合作、推動創新，並令全球貿易融資業界受惠。
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責任編輯：蘇穎琪