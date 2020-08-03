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【宏觀中國】7月應淡不淡　潤地、恒大有驚人增幅

股樓投資 15:42 2020/08/03

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中國經濟V彈，房地產率先復甦，居功至偉。即使是7月傳統淡季，仍然交到功課。據克而瑞研究中心的數據，7月百強房企實現全口徑銷售額為1.09萬億元人民幣，按年升24.8%；首7個月累計銷售按年升1.2%，終於回復正增長。

其他文章：【A股布局】解禁潮持續　8月上市流通規模3800億

其中，龍頭企業的銷售業績，似乎更拋離規模較小的房企。舉例，五十強的單月銷售業績增長的中位數近30%，高於行業平均。

以企業計，華潤置地（01109）、保利、恒大（03333）和世茂（00813）的7月增速最快，分別為89.5%、79.3%、60.7%及45.1%。年初至今，碧桂園（02007）、恒大和萬科（02202）的累計金額最多，而碧桂園及恒大均突破了4,000億大關。

其他文章：【滙豐業績】全年信貸損失準備料最多130億美元　派息政策有待年終業績公布

至於各地樓市明顯受7月的加辣措施影響，深圳成交按月跌2%，寧波、東莞、杭州因有多個項目在政策實施前網簽備案，成交按年增幅超過50%。

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撰文 : 高式古

行業 地產 中國 華潤置地（01109） 碧桂園（02007） 經濟

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