【宏觀中國】7月應淡不淡　潤地、恒大有驚人增幅

中國經濟V彈,房地產率先復甦,居功至偉。即使是7月傳統淡季,仍然交到功課。據克而瑞研究中心的數據,7月百強房企實現全口徑銷售額為1.09萬億元人民幣,按年升24.8%;首7個月累計銷售按年升1.2%,終於回復正增長。

其中,龍頭企業的銷售業績,似乎更拋離規模較小的房企。舉例,五十強的單月銷售業績增長的中位數近30%,高於行業平均。

以企業計,華潤置地(01109)、保利、恒大(03333)和世茂(00813)的7月增速最快,分別為89.5%、79.3%、60.7%及45.1%。年初至今,碧桂園(02007)、恒大和萬科(02202)的累計金額最多,而碧桂園及恒大均突破了4,000億大關。

至於各地樓市明顯受7月的加辣措施影響,深圳成交按月跌2%,寧波、東莞、杭州因有多個項目在政策實施前網簽備案,成交按年增幅超過50%。

