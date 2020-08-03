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【新冠肺炎】美研究：部份人早有抗體 或因曾患感冒

環球社會熱點 15:07 2020/08/03

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新冠肺炎疫情全球大流行，各國加緊研發新冠疫苗。美國有研究顯示，有部份從來未感染過新冠肺炎的人士，體內可能早擁有新冠肺炎抗體，或因曾感染過引發感冒等的冠狀病毒，此研究結果相信有助推動新冠疫苗研發。

美國加州拉霍亞免疫學研究所（La Jolla Institute for Immunology）發表研究報告指，有部分人體內似乎具有，能夠識別部分新型冠狀病毒的免疫細胞。換句話說，部份人可能在新冠肺炎上具有未知程度的保護。

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美國有線新聞網絡（CNN）引述撰寫報告的專家賽特（Alessandro Sette）指，研究發現在約一半未感染過新冠肺炎的人士體內，其T細胞有免疫反應。T細胞是淋巴細胞的一種，在免疫反應中扮演重要角色。

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該研究是利用採集於2015至2018年間、用於其他研究的血液樣本作測試。由於新冠肺炎當時尚未出現，代表提供該些樣本的人士沒有可能曾感染新冠肺炎。

研究相信，部份人可能感染過引發感冒等的冠狀病毒，故在往後遇到其他冠狀病毒，T細胞會出現免疫反應。

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責任編輯：楊心悅

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