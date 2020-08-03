【美國疫情】CDC預測：未來一月內美國每日將有1000人死於新冠

據CNN報導，過去一周，美國27個州的疫情逐漸趨緩，惟 美國疾控中心 （ CDC）發布的一份綜合預測數據限制，到8月22日，美國新冠肺炎死亡病例將達到17.3萬宗，未來30日，平均每日將有1,000個美國市民死於新冠肺炎。

據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的統計，美國單是7月就增加187萬宗病例，不但打破單月新增病例最高紀錄。現時美國全國累計確診病例逾465萬宗，死亡人數逾15.4萬。

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CDC預計，美國的新冠死亡病例於本月22日將增至17.3萬宗。美國前食藥局局長戈特利布 （Scott Gottlieb）上月更警告，如該國不改變防疫方向，死亡人數恐會翻倍，今年底料有30萬宗新冠死亡病例。

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