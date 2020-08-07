【裝修攻略@iM網欄】提防中伏！應該從什麼途徑找裝修公司？

大部分人找裝修公司，都是透過朋友介紹的。亦因為咁，筆者收到的大部分中伏個案，都是朋友介紹的。其實可以找公司的途徑有十多個，不必限制於一種做法。以下列出筆者從不同途徑接觸過的中伏個案的次數：

地舖、商場舖、獨立判頭、網店、Facebook大page：不少

附近街坊舖、鄰居正在光顧的公司、裝修平台：較少，但都有朋友介紹、街坊介紹、親友做裝修：最多

大家估到為什麼有些途徑風險比較低？答案是這些途徑通常會安排參觀完工單位！街坊舖起附近，無理由不帶你上去望望；鄰居正在光顧的，更是一目了然；至於裝修平台，做法未必一樣，戶主要懂得主動提出要求。

筆者建議大家，無論用什麼途徑，只要時間許可，都必須要求參觀單位現場。相片和設計圖都是不可靠的。如果戶主不便參觀現場，筆者建議找裝修平台介紹公司，因為大部分負責任的平台，都必已多次派員親身參觀裝修公司的完工單位。戶主只需要要求平台介紹人精確地介紹他親身參觀過的相關公司完工單位，並確保它附合你對單位抱有的期望，這是裝修防伏基本步。

順帶一提，如果經朋友介紹的途徑找公司，而朋友未有找過相關公司進行全屋裝修（不是維修）、又或無法讓你到場參觀，這介紹是無意義的，戶主要特別小心。

裝修學院校長Simon Tang簡介：「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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