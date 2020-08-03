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【中國無版號遊戲】蘋果App Store大批下架　遊戲開發者轉戰海外？

科技 15:00 2020/08/03

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蘋果8月1日起將中國區Apple Store所有未獲中國官方遊戲版號的遊戲下架，外界預期未來包括免費遊戲在內的所有遊戲都需要申請版號，才能在中國發行及運營。面對有關限制下，受影響的遊戲開發者將有何出路？

蘋果公司（Apple）8月1日起，將中國區Apple Store所有未獲中國官方遊戲版號的付費遊戲或帶有內購功能的遊戲下架，無版號遊戲下架逾2.6萬款。綜合內地媒體報道，在版號政策限制下，當天蘋果中國區App Store上架的遊戲只有23款，均為免費遊戲。

雖然目前尚未有數據統計指出涉及的2.6萬款遊戲的市場規模多大，不過據市場調研機構Sensor Tower的統計顯示，7月的首星期就有超過2500款遊戲從中國App Store下架，而這些遊戲在中國市場累計收入達到3470萬美元（約2.7億港元），總下載量超過1.33億次。

另預期未來包括免費遊戲在內的所有遊戲都需要申請版號，才能在中國發行及運營。面對有關限制下，受影響的遊戲開發者將有何出路？

有不少遊戲業人士均認為，海外市場將成為個人開發者及中小企業的出路。其中據中國媒體《新京報》引述Sensor Tower大中華區戰略分析負責人Nan Lu指，留意到近年來中國手游企業將更多資源投放到海外市場，除了頭部大型廠商，今年中小廠商也加速拓展海外市場步伐。

七麥科技行政裁裁徐歡則指出，對於中小遊戲企業而言，向海外市場拓展，並開發休閒遊戲都是可行方法之一。他解釋，由於大多數海外國家不需要遊戲版號，如美國限制相對最少，東南亞地方如印度、泰國、越南就存有些規定限制。不過亦須注意做好本地化工作。

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此外，據日前中國音數協遊戲工委發布的《2020年中小遊戲企業發展狀況調查報告》顯示，調查中有63.6%的企業開始佈局海外市場，其中又主要以東南亞、日韓市場為主。報告指，由於東南亞和日韓市場用戶行為、文化以及遊戲題材的訴求與中國相近，中小遊戲企業對於東南亞、日韓的傾向較高。

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責任編輯：張寶燕

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