【TiKTok拆骨】 TikTok傳獲准倫敦設總部 字節跳動張一鳴：不售TikTok面臨美國封殺　（第二版）

▲ 字節跳動創辦人張一鳴發內部信表示，正與一家科技公司初步討論，確保TikTok能繼續服務北美用戶。

字節跳動（ByteDance）旗下短視頻平台TikTok成中美角力磨心，北美業務面臨拆售或封禁。字節跳動創辦人張一鳴最新發內部信，稱正嘗試與一家科技公司就合作方案作初步討論。張一鳴稱，尋求方案確保TikTok能繼續服務美國用戶，但還沒有完全決定TikTok命運的最後解決方案。

同時，英國《太陽報》報道，英國政府已同意TikTok在倫敦設全球總部，預計將在下周正式公佈。字節跳動預計會將TikTok總部從北京遷往倫敦。

字節跳動回應TikTok在英國設總部消息表示，的確在探討在美國之外設立TikTok總部的可能性。

張一鳴：需面對美國決定

張一鳴在信中稱，在當前的情況下，TikTok美國業務面臨被CFIUS（美國海外投資委員會）強制要求出售的可能性，或因行政命令讓TikTok產品在美國被封禁。

張一鳴表示，近1年來一直在積極配合CFIUS對公司2017年底收購musical.ly的項目進行的調查。盡管公司一再強調自己是一家私營企業，並且願意采取更多的技術方案來消除顧慮，但CFIUS還是認定字節跳動必須出售TikTok美國業務。

他續指，不認同這個決定，因為一直以來字節跳動都堅持確保用戶數據安全、平台中立性和透明度；但考慮到當前的大環境，也必須面對CFIUS的決定和美國總統的行政命令，同時不放棄探索任何可能性。

張一鳴稱，正嘗試與一家科技公司就合作方案做初步討論，形成方案以確保TikTok能繼續服務美國用戶。不過他補充，還沒有完全決定最後的解決方案，外界對TikTok的關注和傳言，可能還會持續一段時間。

微軟（美：MSFT）最新在一份聲明中稱，正與字節跳動洽談收購TikTok在美國、加拿大、澳洲和新西蘭的業務。

（第二版新增TikTok總部或遷往倫敦內容）

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