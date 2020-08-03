  • 26°C
香港時間 : 2020803日 (一) 14:49
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【TiKTok拆骨】 字節跳動張一鳴：不售TikTok面臨美國封殺　認與科企研合作

即市財經 14:29 2020/08/03

分享：

字節跳動創辦人張一鳴發內部信表示，正與一家科技公司初步討論，確保TikTok能繼續服務北美用戶。

字節跳動（ByteDance）旗下短視頻平台TikTok成中美角力磨心，北美業務面臨拆售或封禁。字節跳動創辦人張一鳴最新發內部信，稱正嘗試與一家科技公司就合作方案作初步討論。張一鳴稱，尋求方案確保TikTok能繼續服務美國用戶，但還沒有完全決定TikTok命運的最後解決方案。

張一鳴在信中稱，在當前的情況下，TikTok美國業務面臨被CFIUS（美國海外投資委員會）強制要求出售的可能性，或因行政命令讓TikTok產品在美國被封禁。

張一鳴表示，近1年來一直在積極配合CFIUS對公司2017年底收購musical.ly的項目進行的調查。盡管公司一再強調自己是一家私營企業，並且願意采取更多的技術方案來消除顧慮，但CFIUS還是認定字節跳動必須出售TikTok美國業務。

他續指，不認同這個決定，因為一直以來字節跳動都堅持確保用戶數據安全、平台中立性和透明度；但考慮到當前的大環境，也必須面對CFIUS的決定和美國總統的行政命令，同時不放棄探索任何可能性。

張一鳴稱，正嘗試與一家科技公司就合作方案做初步討論，形成方案以確保TikTok能繼續服務美國用戶。不過他補充，還沒有完全決定最後的解決方案，外界對TikTok的關注和傳言，可能還會持續一段時間。

微軟（美：MSFT）最新在一份聲明中稱，正與字節跳動洽談收購TikTok在美國、加拿大、澳洲和新西蘭的業務。

相關文章：

【TikTok拆骨】微軟：洽購TikTok美國加拿大澳紐業務　冀9月15日前完成談判（第六版）

TikTok總裁斥Facebook「偽裝愛國、抄襲」 擬用不公平手段趕絕TikTok

張一鳴 美國 抖音 字節跳動

上一篇文章

【港股市況】滙豐績遜預期跌4%破底　恒指午後初段跌逾200點（不斷更新）

下一篇文章

【TikTok拆骨】微軟：洽購TikTok美國加拿大澳紐業務　冀9月15日前完成談判（第六版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【TikTok拆骨】微軟：洽購TikTok美國加拿大澳紐業務　冀9月15日前完成談判（第六版）
【TikTok拆骨】微軟：洽購TikTok美國加拿大澳紐業務　冀9月15日前完成談判（第六版）
【美元危機】美元貶值潮恐持續數年 除了黃金還有甚麼投資機會？
【美元危機】美元貶值潮恐持續數年 除了黃金還有甚麼投資機會？
【銀行安排】滙豐9月起不再發行英法即期滙票 大新亦停發英鎊滙票（第三版）
【銀行安排】滙豐9月起不再發行英法即期滙票 大新亦停發英鎊滙票（第三版）
【港元存息】14間港銀先後減港元定存息 無懼虛銀4.5厘突擊
【港元存息】14間港銀先後減港元定存息 無懼虛銀4.5厘突擊
萬寧Mann Card積分如何轉換成yuu積分？　一文教你如何轉換
萬寧Mann Card積分如何轉換成yuu積分？　一文教你如何轉換