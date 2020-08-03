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【澳洲疫情】墨爾本四級封鎖　宵禁令下超市再現搶購潮

環球政經 15:06 2020/08/03

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澳洲維多利亞州新一波疫情爆發，進入「災難」狀態。該周首府墨爾本周日（2日）宣布進入第四級封鎖，並開始實施宵禁令，居民晚上8時至清晨5時不得外出，為期6周至9月13日，管制措施是當地自疫情爆發以來最嚴格。

根據宵禁令要求，居民每天只可在住所方圓五公里範圍內運動或外出購買日用品，每次只可派出一名成員，未成年子女獲豁免。商業活動同時受限制，所有餐廳禁止堂食。

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為確保商品供應，有連鎖超市宣布，對廁紙、洗手液、麵粉、雞蛋、冷凍製品等50多項商品實施限購令，每人限買兩件，但超市仍是排起長龍，蔬菜、冷凍肉製品貨架更是被搶購一空。

據報道，周六至周日，維州新增671宗確診，七宗死亡案例，當中六例與養老院相關。該州州長Daniel Andrews稱，為了防止疫情繼續蔓延，必須采取嚴格措施，「我們沒有其它選擇」。

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撰文 : 國際組

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