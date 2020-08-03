【澳洲疫情】 警方日發172張告票 在墨爾本玩Pokémon Go被罰款

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【新冠肺炎】美研究：部份未感染者或有抗體
澳洲第二波疫情仍然嚴峻，其中疫情震央墨爾本周日（2日）起實施宵禁及居家令。但據當地警方透露，在過去24小時內，曾就違反居家令發出172項告票。
維多利亞州周日（2日）新增671宗確診個案後，州長安德魯斯（Daniel Andrews）宣布全州進入災難狀態，並會實施更嚴格的第四級防疫措施，警方被賦予更大權力，可處理違反命令的人。
其中，有一名住在墨爾本陽光海岸（Sunshine）的市民，因在墨爾本商業中西區玩手機遊戲Pokémon Go而罰款1652澳元（約9236港元）。其餘因違反居家令被罰款的原因，包括衝浪、去朋友家過夜、慶祝生日等；另有27人因未戴口罩而被罰款。
澳洲工黨黨魁肖頓（Bill Shorten）警告，如澳洲其餘地區的國民不希望經歷長達6星期的封城、宵禁、企業倒閉、公共交通服務癱瘓、工作受到威脅等，請民眾用常識行事（”use your common sense now”）。
「若你不想經歷這些，請你佩戴口罩，避免群眾聚集，這是常識。」
（"If you don't want what we going through, things like masks, and avoiding big crowds, it's common sense."）
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記者：葉芷樺