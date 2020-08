【澳洲疫情】 警方日發172張告票 在墨爾本玩Pokémon Go被罰款

澳洲第二波疫情仍然嚴峻,其中疫情震央墨爾本周日(2日)起實施宵禁及居家令。但據當地警方透露,在過去24小時內,曾就違反居家令發出172項告票。

維多利亞州周日(2日)新增671宗確診個案後,州長安德魯斯(Daniel Andrews)宣布全州進入災難狀態,並會實施更嚴格的第四級防疫措施,警方被賦予更大權力,可處理違反命令的人。

其中,有一名住在墨爾本陽光海岸(Sunshine)的市民,因在墨爾本商業中西區玩手機遊戲Pokémon Go而罰款1652澳元(約9236港元)。其餘因違反居家令被罰款的原因,包括衝浪、去朋友家過夜、慶祝生日等;另有27人因未戴口罩而被罰款。

澳洲工黨黨魁肖頓(Bill Shorten)警告,如澳洲其餘地區的國民不希望經歷長達6星期的封城、宵禁、企業倒閉、公共交通服務癱瘓、工作受到威脅等,請民眾用常識行事(”use your common sense now”)。

「若你不想經歷這些,請你佩戴口罩,避免群眾聚集,這是常識。」

("If you don't want what we going through, things like masks, and avoiding big crowds, it's common sense.")