【TikTok拆骨】微軟收購撿便宜？ 卻可能接火棒（訂戶專享）

抖音國際版TikTok在美國面臨被禁之際，半路殺出一個微軟，想要收購TikTok美國、甚至加拿大和澳紐業務。微軟此舉除了挽救TikTok，同時也是期望一下子追回在社交媒體發展的大落後。但伴隨TikTok龐大用戶群，是牽涉中美角力、美國國家安全等一籃子因素，微軟以為能夠撿便宜，到頭來卻可能是接火棒。

...