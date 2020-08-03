【TikTok拆骨】微軟收購撿便宜？ 卻可能接火棒（訂戶專享） 環球政治 14:17 2020/08/03 分享： 抖音國際版TikTok在美國面臨被禁之際，半路殺出一個微軟，想要收購TikTok美國、甚至加拿大和澳紐業務。微軟此舉除了挽救TikTok，同時也是期望一下子追回在社交媒體發展的大落後。但伴隨TikTok龐大用戶群，是牽涉中美角力、美國國家安全等一籃子因素，微軟以為能夠撿便宜，到頭來卻可能是接火棒。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國大選分析】特朗普建議延遲大選 居心叵測令人憂（訂戶專享） 2020/07/31 【美國大選分析】特朗普建議延遲大選 居心叵測令人憂（訂戶專享） 【中美角力分析】四大科企對華表態避重就輕 美國施壓陸續有來（訂戶專享） 2020/07/31 【中美角力分析】四大科企對華表態避重就輕 美國施壓陸續有來（訂戶專享） 【中美角力分析】五眼變六眼 為何看上日本？（訂戶專享） 2020/07/31 【中美角力分析】五眼變六眼 為何看上日本？（訂戶專享） 【中美角力分析】與伊朗情難再 印度堅定與美圍堵中國（訂戶專享） 2020/07/30 【中美角力分析】與伊朗情難再 印度堅定與美圍堵中國（訂戶專享） 【中美角力分析】中國伊朗靠攏 中東產油國最大輸家（訂戶專享） 2020/07/30 【中美角力分析】中國伊朗靠攏 中東產油國最大輸家（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 【中美角力】TikTok曾令特朗普難堪 招惹華府追殺 今日 【中美角力】TikTok曾令特朗普難堪 招惹華府追殺 【美國大選】公開戴口罩的覺悟 特朗普冀釜底抽薪 2020/08/01 【美國大選】公開戴口罩的覺悟 特朗普冀釜底抽薪 【美國疫情】何以轉軚撐戴口罩？ 特朗普低頭有苦衷 2020/08/01 【美國疫情】何以轉軚撐戴口罩？ 特朗普低頭有苦衷 【美國大選】拜登倡7000億經濟藍圖 實與特朗普換湯不換藥 2020/08/01 【美國大選】拜登倡7000億經濟藍圖 實與特朗普換湯不換藥 【美國疫情】確診爆升 何解特朗普執着復課？ 2020/08/01 【美國疫情】確診爆升 何解特朗普執着復課？ 政治 中美關係 總統大選 微軟（Microsoft，美：MSFT） Microsoft 特朗普 收購 美國 字節跳動 抖音 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入