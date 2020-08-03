【樓市現象】業主睇唔通前景未敢貿然賣樓 筍價租盤處處 1.6萬租到美孚新邨兩房

樓市前景未明，疫情未見有緩和跡象，不少港人未敢作出入市決定，最近租務成交也大增。同時部份看不清前景的業主，也寧願先將物業租出，再加上疫情下來港讀書的內地學生數目大降，租盤需求也減少。

【樓市現象】跑馬地租客見區內「隱世豪宅」劈價百萬元即入市 呎價低見1.27萬元 低過九龍居屋



市場上的租盤數量增加，為求找租客，業主惟有擴大減租空間。近日市場也屢現減租個案，日前美孚新邨5期蘭秀街12號中層C室錄得租務成交，單位向東南望內園景，為2房間隔，實用面積約507平方呎。單位原以1.85萬元放租，12日後即獲區內客接洽，議價後減價2,500元或13.5%，以約1.6萬元出租，實用呎租約31.6元，租金略低於市價。據了解，買家心儀單位間隔實用、裝修企理，故睇樓2次即拍板承租。資料顯示，業主於2003年12月以約142萬元購入上述單位，現享租金回報約13.5厘。

【新盤戰況】限聚令收緊遇上3號風球未動搖入市決心 帝御·金灣首批185伙一Q清袋



此外，長沙灣海柏匯也錄減租成交，租出單位為海柏匯低層B室，單位向西北望公園景，開放式間隔，實用面積約205平方呎。 單位以約1.15萬元放租約一星期，即獲外區客接洽，議價後減價1,000元或8.7%，以約1.05萬元成交，實用呎租約51.2元。據了解，新租客為單身男士，心儀單位租金便宜，睇樓2次即拍板承租。業主於2020年5月以約410萬元購入上述單位，現享租金回報約3.1厘，新樓來說，此租金回報也十分不錯。

【疫市營商】一個小充電器點樣引發大商機? 呢間初創企業話你知



港灣豪庭7座高層H室也獲一對母子承租，單位實用面積約368平方呎，為2房間隔，向東北望市景。業主以約1.6萬元放租該單位，1星期即吸引外區客洽詢，議價後以1.48萬元租出，減租1,200元或7.5%，實用面積呎租約40.2元。

【筍盤推介】 港島樓2房單位叫價只係7字頭 坐擁大海景裝修企理

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ】

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！



