【疫市營商】逸東酒店餐廳攻日間堂食　甜品下午茶自助餐120元午市點心38元

▲ 香港逸東酒店（Eaton HK）內多間餐廳酒吧，於即日起，推出多款堂食及外賣自取優惠，包括120元甜品下午茶自助餐、38元點心、漢堡半價優惠等。（逸東酒店提供圖片）

晚市禁堂食下，不少餐廳主攻午市及下午茶堂食，以及晚市外賣。香港逸東酒店（Eaton HK）內多間餐廳酒吧，於即日起，推出多款堂食及外賣自取優惠，包括120元甜品下午茶自助餐、38元點心、漢堡半價優惠等。

【禁堂食】D2 Place逸東酒店開放給市民用膳 早午晚餐均可外賣

普慶餐廳首推甜品下午茶半自助餐120元，可無限量品嚐多款甜品及8款口味的 Mövenpick 雪糕，包括忌廉泡芙、朱古力蛋糕等。此外更可升級享受，188元起可從菜單中揀選一款頭盤及主菜，包括焗三文魚柳、紅酒燴牛面頰及龍蝦扁意粉等。

【外賣優惠】利園區加推外賣自取優惠 滿50元減25元（附優惠碼）

酒店的中菜廳逸東軒，延長午市38元點心優惠，逢星期一至五早上10時至下午5時期間，客人只需以38元起，便可品嚐多款手工點心，如筍尖鮮蝦餃、帶子蒸燒賣等。此外，推出外賣自取晚市餐單，超過20款招牌美饌登場，包括蜜汁叉燒售238元、陳皮生煎雞煲仔飯298元等，同時推出4至6人份迷你盆菜售980元，適合與朋友或家人於家中分享。

【禁堂食】限聚令收窄至二人 一文看清外賣優惠（不斷更新）

Food Hall 內的半露天酒吧 Flower Years 提供全日68元Grab-and-Go 服務，客人可於中午 12 時至晚上 9時 30 分，於酒吧外賣自取滋味套餐，如西班牙黑毛豬火腿羅勒忌廉汁長通粉、牛肝菌意大利雲吞配黑松露忌廉汁等。此外，餐廳亦推出第二個漢堡半價，只需162元，便可享有2個招牌安格斯牛肉漢堡及2枝啤酒。

責任編輯：朱悅瀅