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【新股IPO】港產AI「獨角獸」商湯科技冀先融資 再赴科創板上市

股樓投資 19:19 2020/08/03

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港產人工智能「獨角獸」商湯科技（SenseTime）近年多次被傳要先融資再上市，近日又再有相關消息傳出。消息指，商湯科技最近數周與中國證監會進行磋商，計劃在最近一次完成約15億美元（約117億港元）融資，之後再在內地科創板上市，這次融資將該公司估值為100億美元（約780億港元）。

報道指，商湯科技在科創板上市只是初步計劃，發股的規模和日程都沒有確定，加上其競爭對手曠視科技（Megvii）亦未曾上市，投資者難以給予其估值。商湯科技去年10月被美國納入貿易黑名單。

商湯科技成立於2014年，其自主研發並建立了深度學習平台和超算中心，推出了一系列人工智能技術，包括人臉識別、圖像識別、文本識別、醫療影像識別、視頻分析、無人駕駛和遙感等，與曠視科技、雲從科技、依圖科技合稱「CV（計算機視覺）四小龍」。

商湯在成立至今的6年間，從最初的人臉識別技術到教育與醫療，一直進行多次業務調整，直到2019年，商湯科技將原有架構調整為事業群架構，並開辟出AI 教材、AI 醫療、AI 芯片等多條新業務綫。不惜，有業界人士認為，雖然公司在多個範疇佈局，惟仍未能在任何一個領域中形成壁壘。

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撰文 : 張以正

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