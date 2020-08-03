海爾電器獲提私有化 控股股東海爾智家H股擬上市

海爾電器（01169） 獲控股股東海爾智家(600690.SH)提出私有化，今日海爾電器復牌股價逆市升逾7.5%至29.35元，收市報28.85元。計劃生效後，海爾電器將申請撤銷股份上市地位。

海爾智家公布，將以協議安排方式私有化海爾電器，每股作價包括現金1.95元及1.6股海爾智家H股，按海爾智家估值中位數18.47元計，每股總值約31.51元，較海爾電器停牌前溢價17.4%。

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公告指，海爾智家正尋求以介紹方式將其H股在主板上市。目的是增加海爾智家H股流動性，並透過其上市平台為海爾智家提供更多獲得國際資本的渠道，從而在私有化方案下增強海爾智家H股的吸引力及提高計劃股份之對價。

同時，在計劃成為無條件時，根據其向廣大計劃股東分配海爾智家H股，以滿足最低公眾持股量要求。因此私有化方案先決條件為聯交所上市委員會批准海爾智家H股於聯交所上市及買賣，且以介紹方式上市。

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過去，海爾冰箱、空調等業務放在海爾智家，海爾洗衣機、熱水器等業務則放在海爾電器；日後計畫生效後，兩大白電上市平台將合併，意味海爾家電業務可實現整體上市，海爾電器將成為海爾智家的全資附屬公司。

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