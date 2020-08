【A股布局】解禁潮持續　8月上市流通規模3800億

8月又迎來另一個解禁高峰,市場統計單月的解禁規模超過3,800億元人民幣,共有113家公司,合共255.1億限售股將會上市流通。

當中,單是芯片股韋爾股份(滬:603501)便有1,200億元人民幣的限售股,佔了整月限禁股市值的三分一。另外,解禁市值上百億元的公司還有微芯生物(滬:688321)、中國廣核(深:003816)等。

事實上,不計限售股解禁,A股股東減持的規模也相當龐大,繼7月股東減持了700多億元人民幣後,8月也有股東將會陸續出售股份。

據內地報道,股東擬減持開始期限在8月份的上市公司共有176家,計劃減持股數22.5億股,以7月底收市計,減持規模接近500億元人民幣。

當中,不乏今年股份表現亮眼的公司,如藥明康德(滬:603259)、邁瑞醫療(深:300760)、君正集團(滬:601216)及福斯特(滬:603806)等。

行業計,今年淨減持額最高為醫藥生物、電子及計算機,介乎301.8億至606.7億元人民幣,反之,鋼鐵、公用事業和銀行等行業,則錄得淨增持,數額介乎4億至45.4億元人民幣。

