  • 26°C
香港時間 : 2020803日 (一) 14:43
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【A股布局】解禁潮持續　8月上市流通規模3800億

股樓投資 13:50 2020/08/03

分享：

8月又迎來另一個解禁高峰，市場統計單月的解禁規模超過3,800億元人民幣，共有113家公司，合共255.1億限售股將會上市流通。

其他文章：【滙豐業績】全年信貸損失準備料最多130億美元　派息政策有待年終業績公布

當中，單是芯片股韋爾股份（滬：603501）便有1,200億元人民幣的限售股，佔了整月限禁股市值的三分一。另外，解禁市值上百億元的公司還有微芯生物（滬：688321）、中國廣核（深：003816）等。

事實上，不計限售股解禁，A股股東減持的規模也相當龐大，繼7月股東減持了700多億元人民幣後，8月也有股東將會陸續出售股份。

據內地報道，股東擬減持開始期限在8月份的上市公司共有176家，計劃減持股數22.5億股，以7月底收市計，減持規模接近500億元人民幣。

當中，不乏今年股份表現亮眼的公司，如藥明康德（滬：603259）、邁瑞醫療（深：300760）、君正集團（滬：601216）及福斯特（滬：603806）等。

其他文章：【港股開市】8月開局暫跌逾200點　滙豐績前受壓

行業計，今年淨減持額最高為醫藥生物、電子及計算機，介乎301.8億至606.7億元人民幣，反之，鋼鐵、公用事業和銀行等行業，則錄得淨增持，數額介乎4億至45.4億元人民幣。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

 

撰文 : 高式古

邁瑞醫療（深：300760） 藥明康德（滬：603259） 中國廣核（深：003816） 韋爾股份（滬：603501） 行業 增持 減持 A股

上一篇文章

疫情衝擊奢侈品市場　紐約曼克頓商舖租金跌自近10年最低水平

下一篇文章

【滙豐業績】恒生上半年少賺33%至91億元 第二次中期息大減四成至0.8元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【投資海外】英國樓勿亂買　否則按揭凍過水
【投資海外】英國樓勿亂買　否則按揭凍過水
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS
【置業指南】低市價筍盤增多　小心做水魚（上）
【置業指南】低市價筍盤增多　小心做水魚（上）
【遠走他鄉】英國打工好容易？ 居英港人：有朋友8個月搵唔到工！
【遠走他鄉】英國打工好容易？ 居英港人：有朋友8個月搵唔到工！
【移民加拿大】冷門王子島創業 70後成功移民
【移民加拿大】冷門王子島創業 70後成功移民
【晶片超限戰】中美吃力猛追的戰略產業　竟掌握在三個台灣人手上?
【晶片超限戰】中美吃力猛追的戰略產業　竟掌握在三個台灣人手上?