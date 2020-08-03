【A股布局】解禁潮持續　8月上市流通規模3800億

8月又迎來另一個解禁高峰，市場統計單月的解禁規模超過3,800億元人民幣，共有113家公司，合共255.1億限售股將會上市流通。

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當中，單是芯片股韋爾股份（滬：603501）便有1,200億元人民幣的限售股，佔了整月限禁股市值的三分一。另外，解禁市值上百億元的公司還有微芯生物（滬：688321）、中國廣核（深：003816）等。

事實上，不計限售股解禁，A股股東減持的規模也相當龐大，繼7月股東減持了700多億元人民幣後，8月也有股東將會陸續出售股份。

據內地報道，股東擬減持開始期限在8月份的上市公司共有176家，計劃減持股數22.5億股，以7月底收市計，減持規模接近500億元人民幣。

當中，不乏今年股份表現亮眼的公司，如藥明康德（滬：603259）、邁瑞醫療（深：300760）、君正集團（滬：601216）及福斯特（滬：603806）等。

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行業計，今年淨減持額最高為醫藥生物、電子及計算機，介乎301.8億至606.7億元人民幣，反之，鋼鐵、公用事業和銀行等行業，則錄得淨增持，數額介乎4億至45.4億元人民幣。

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