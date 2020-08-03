  • 26°C
香港時間 : 2020803日 (一) 14:43
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

Twitter研究會員訂閱制　付費換更多貼文與帳戶管理功能

科技 13:48 2020/08/03

分享：

Twitter正在研究推出收費會員服務，增加收入來源。（圖片來源：法新社）

社交平台推行訂閱制換取收入是否可行？外媒報道，Twitter有意推出付費會員服務，正進行用戶意見調查，可能推出的包括「取消送出」的按鍵、極高畫質的影片傳送、自動回覆、社交聆聽（Social listening）等等，可以強化現有發文與管理帳戶的功能。

Twitter上月曾表示正考慮推出訂閱制模式，據Techcrunch等科技傳媒報道，Twitter正進行用戶意見調查，向部分用戶發出問卷，邀請他們對一些可能的付費選項提供意見，用戶可以選取最重要或最不重要的功能。

>>【新iPad】爆料消息估第8代iPad設計不變　主打處理器升級

>>【5G車聯網】智能化融入生活　料2025聯網車輛達7400萬架

問卷中亦有介紹這些功能，例如「取消送出」按鍵，當發文者貼出推文後，會出現一個顯示30秒的視窗，讓用戶可以「反悔」回收推文，要注意的是，Twitter現時並未設有編輯貼文功能。其他選項包括可發布片長比現時限制長5倍，並可使用極高畫質（8192X8192像素）、自動回覆、自選介面顏色等等。

Twitter亦證實問卷的內容屬實，發言人指出公司現時正在評估推出會員制的模式。該企在股東信函中亦表示，現正處於評估尋求新收入來源的初期階段，以補足現有廣告業務收入，新來源可能包括訂閱制或其他模式，不過預期這些今年內並未會產生新收入。

責任編輯：周俊霖

相關文章

FBI調查黑客入侵 特朗普：會繼續用Twitter
2020/07/17
FBI調查黑客入侵 特朗普：會繼續用Twitter
【美股業績】Twitter次季虧損12億美元 股價升逾6%
2020/07/23
【美股業績】Twitter次季虧損12億美元 股價升逾6%
【港區國安法】《美國之音》：Facebook和Google正考慮撤出香港
2020/07/13
【港區國安法】《美國之音》：Facebook和Google正考慮撤出香港
名人Twitter齊遭入侵 《紐時》揭貪玩年輕黑客所為
2020/07/18
名人Twitter齊遭入侵 《紐時》揭貪玩年輕黑客所為
Twitter（美：TWTR） 服務 廣告 Twitter 社交平台

下一篇文章

【遷移iPhone生產線】告別中國製造？印媒：蘋果遷移6條產線至印度
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iPhone 12】再傳iPhone 12價格、預購時間　5G版最平5400元入手
【iPhone 12】再傳iPhone 12價格、預購時間　5G版最平5400元入手
《集合啦！動物森友會》明免費更新　新增煙火大會、夢境新功能
《集合啦！動物森友會》明免費更新　新增煙火大會、夢境新功能
【新iPad】爆料消息估第8代iPad設計不變　主打處理器升級
【新iPad】爆料消息估第8代iPad設計不變　主打處理器升級
【5G商機】商業應用助推進5G普及　香港FinTech潛力最大
【5G商機】商業應用助推進5G普及　香港FinTech潛力最大
【教主秘聞】蘋果教主Steve Jobs生前Email踢爆　禁亞馬遜售電子書內幕
【教主秘聞】蘋果教主Steve Jobs生前Email踢爆　禁亞馬遜售電子書內幕
【智能手機】繼Canalys報告　IDC再揭華為次季出貨量奪冠
【智能手機】繼Canalys報告　IDC再揭華為次季出貨量奪冠