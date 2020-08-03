Twitter研究會員訂閱制　付費換更多貼文與帳戶管理功能

▲ Twitter正在研究推出收費會員服務，增加收入來源。（圖片來源：法新社）

社交平台推行訂閱制換取收入是否可行？外媒報道，Twitter有意推出付費會員服務，正進行用戶意見調查，可能推出的包括「取消送出」的按鍵、極高畫質的影片傳送、自動回覆、社交聆聽（Social listening）等等，可以強化現有發文與管理帳戶的功能。

Twitter上月曾表示正考慮推出訂閱制模式，據Techcrunch等科技傳媒報道，Twitter正進行用戶意見調查，向部分用戶發出問卷，邀請他們對一些可能的付費選項提供意見，用戶可以選取最重要或最不重要的功能。

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問卷中亦有介紹這些功能，例如「取消送出」按鍵，當發文者貼出推文後，會出現一個顯示30秒的視窗，讓用戶可以「反悔」回收推文，要注意的是，Twitter現時並未設有編輯貼文功能。其他選項包括可發布片長比現時限制長5倍，並可使用極高畫質（8192X8192像素）、自動回覆、自選介面顏色等等。

Twitter亦證實問卷的內容屬實，發言人指出公司現時正在評估推出會員制的模式。該企在股東信函中亦表示，現正處於評估尋求新收入來源的初期階段，以補足現有廣告業務收入，新來源可能包括訂閱制或其他模式，不過預期這些今年內並未會產生新收入。

責任編輯：周俊霖