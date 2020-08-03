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【澳洲疫情】墨爾本宵禁恐再現搶購潮 超市出招限購

環球社會熱點 13:42 2020/08/03

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澳洲的新冠肺炎疫情持續惡化，澳洲第二大城市墨爾本所在的維多利亞州，更宣佈進入災難狀態。墨爾本因應新冠疫情升溫，周日（2日）起實施宵禁及居家令。維州再掀起搶購潮，墨爾本各大超市及商店更要實施限購措施。

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墨爾本於當地周日晚上起實施宵禁，民眾晚上8時至清晨5時不可外出。當局更實施居家令，每戶家庭每日只可派一人離家買必需品，及不得離開寓所方圓5公里範圍。新措施為期6周直至9月中。

由於澳洲出現第一波疫情時，民眾到超市等商店瘋狂搶購廁紙等日用品，導致大量日用品短缺。超市等出售基本用品的店舖維持營業，但為免民眾再次搶購和囤積商品。部分超市決定限制民眾購買部分商品，及縮短營業時間。

超市超市Coles及旗下酒舖位於墨爾本的店鋪，將會縮短營業時間及提前於每晚7點45分關門。各分店會於關門時間15分鐘前截龍，及限制入店顧客人數，以限制人流。

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Coles和Woolworths也限制顧客購買肉類、廁紙和部分冷凍食品的數量，並提醒顧客只購買自己所需的商品數量，避免過度囤積，及讓更多顧客買到所需的日用品。

Coles首席運營官斯溫德爾斯（Matt Swindells）表示，大量顧客趕於宵禁前在墨爾本分店購物，該公司已限制民眾購買凍肉類商品，確保有充足貨源。

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責任編輯：何穎兒

墨爾本因應新冠肺炎疫情實施宵禁和居家令，各超市實施限購以防再現搶購潮。

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