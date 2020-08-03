【新股IPO】泰格醫藥超購400倍 100元上限定價

將於星期五（7日）掛牌的泰格醫藥（新上市編號：03347）公布，將以每股H股100元定價，為上限定價；其招股價介乎每股88至100元，集資94.2億至107.1億元；銀證券、海通國際、中信証券及中金為聯席保薦人。

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市場消息指，泰格醫藥合共錄得超過30萬人認購，公開認購部分凍資約2355億元，相當超額認購約400倍。由於公開招股部分凍資逾2000億元，故啟動回撥機制。公開發售部分由5.5%增至21.5%，其餘78.5%為國際配售。

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