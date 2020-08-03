【滙豐股價】滙豐陷中美角力旋渦 CEO祈耀年：現不考慮遷冊

▲ 滙豐2月預計重組將裁員3.5萬人，CFO稱上半年已裁4000人。

滙豐 （00005） 季績遠遜預期，並再上調全年信貸損失預測至最多130億美元，股價午後偏弱。滙豐集團行政總裁祈耀年在電話會議上表示，集團目前資本水平充裕，有能力應對包括中美局勢等的市場變化，目前亦不考慮遷冊。

祈耀年（Noel Quinn）在業績報告中指，中美局勢緊張對滙豐挑戰重重。他在會議中補充，集團上半年的中港業務表現強勁，而且普通股權一級資本繼續維持充裕，形容已就中美局勢有所準備。他續指，目前首要是協助客戶在地緣政治及新冠肺炎疫情下渡過難關，及助其適應環球貿易及供應鏈轉移。

滙豐上半年裁4000人 拒預測下半年裁員數字

就滙豐深圳龍崗支行早前關閉，祈耀年強調純粹是商業決定，集團目前仍然專注拓展大灣區、廣東地區的策略。被問到會否重新考慮遷冊，祈耀年直接表明目前未有研究（not reviewing）。

至於曾因疫情暫緩的重組計劃，目前正加速推進。集團財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）業績後透露，上半年裁減約4,000人，當中計及自然流失的職位，集團仍在削減成本的進程之中，但拒絕就年內裁員數目作出預測，但就強調下半年成本控制力度會加大，預計可額外縮減5億美元成本。

130億美元信貸減值預測 已反映主要經濟體經濟嚴重衰退

滙豐早前預計，重組計劃需要在未來3年減省3.5萬個職位。滙豐行政總裁祈耀年表示，在2月公布的計劃中，正研究在新的經濟環境下需要採取何種額外措施，令滙豐的業務更加穩健、可持續。

此外，集團進一步調升全年信貸減值預測到80億美元至130億美元，邵偉信指上半年已有約70億美元減值，而130億美元的預測上限，已反映主要經濟體經濟嚴重衰退。他特別提到，英國的信貸減值增加壓力較大，主因當地不但有脫歐問題，同時亦受新冠肺炎疫情困擾，上半年英國的信貸減值就達15億美元。

祈耀年又補充，亞洲區資產質素表現相對穩定，而香港區疫情雖有擴散迹象，但香港過去半年抗疫成效顯著，有信心今輪疫情不會對滙豐香港資產質素造成重大影響。

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