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【業績比較】滙豐 VS 渣打 邊間銀行前景更好？

即市財經 13:34 2020/08/03

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相比起渣打，滙豐前景更為黯淡

渣打 （02888） 及滙豐 （00005） 兩間國際銀行先後公布上半年業績，前者優於市場預期，但後者則較市場共識差。本文簡單比較渣打及滙豐上半年收入、成本、信貸減值規模及管理層未來展望，供讀者參考。績後滙豐股價跌幅擴大，截至下午1時20分跌4%，報33.5元，離滙豐供股歷史低位33元相差僅1.5%；渣打亦跌約3.8%，報39元。

淨利息收入皆受壓

先比較收入，上半年兩間國際銀行均受到環球低息環境影響，淨利息收入均見倒退。不過，渣打淨利息收入雖然受壓，但其非利息收入如金融市場業務及財資業務仍維持增長，推動其除稅前基本溢利錄得優於市場預期的19.55億美元（按年跌25%）。滙豐列帳基準稅前溢利按年跌65%至43億美元，遜市場預期，當中淨利息收益及費用收益淨額皆見倒退，幅度分別為約3%及約5%。

收入增長動力成疑，兩間大行的管理層均著力控制成本，而措施亦見成效。渣打上半年經營支出按年減5%，而滙豐列賬基準營業支出亦下降4%。

信貸減值現分野 渣打料高峰已過 滙豐卻上調指引

信貸減值方面，渣打信貸減值按年大幅增加，基本信貸減值增5.2倍至15.7億美元，但第二季減值規模已低於首季，為業績驚喜之一，管理層亦指下半年信貸減值會少於上半年。反觀滙豐，管理層對前景相對悲觀，集團上調全年信貸損失指引至介乎 80億至130億美元，指引上限較4月底時高20億美元。

雖然渣打上半年業績優於預期，但管理層於記者會上表示，對下半年看法保守，估計收入會低於上半年及去年下半年，令股價一度抽升約3%後最終隨大市下滑，收市倒跌約2%，其於倫敦交易時間跌勢未止，跌幅跌逾7%。

至於滙豐，管理層在業績報告中指，集團正繼續面對各種潛在的經濟後果，部分取決於新冠病毒疫情再度爆發的潛在影響、疫苗研發的進展、市場和客戶的信心水平，及地緣政治風險加劇的影響，並形容「目前形勢極不明朗」。

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香港股票 渣打集團（02888） 滙豐控股（00005）

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