【滙豐業績】全年信貸損失準備料最多130億美元　派息政策有待年終業績公布

對於下半年業務展望，滙豐（00005）預期2020年全年信貸損失準備可能介乎80億至130億美元（約622億港元至1,011億港元）。至於股民最關心的派息問題，匯豐僅表示，將會在公布2020年終業績時，提供中期財務目標和股息政策的最新訊息。

根據業績報告中披露，在預期信貸損失的敏感度分析中應用一系列權重，得出2020年的預期信貸損失準備可能介乎80億至130億美元的結果。鑑於平均經濟預測轉差以及2020年第二季的實際損失經驗，此範圍比2020年第一季為高，並會繼續受新冠病毒疫情及地緣政局緊張帶來的高度不明朗因素影響。

相關文章：【滙豐業績】滙豐上半年稅前盈利跌65%至43 億美元 遜市場預期

滙豐自年初被英國監管機構叫停派息後，市場一直關注滙豐何時可重新派息，今次業績報告中，並未提及明確日期。

集團表示，鑑於目前形勢極不明朗，將繼續密切關注業務計劃及中期財務目標所受的影響，同時會審視日後的股息政策。我們計劃在公布2020年終業績時，提供中期財務目標和股息政策的最新訊息。

相關文章：【滙豐業績】滙豐CEO傳促高層加快改革 地區經理獲發更多權力

此外，滙豐亦提及近期中美關係緊張，對業務帶來挑戰。報告指出，地緣政局不明朗亦可能對客戶帶來沉重壓力，尤其是中美及中英關係緊張和未來英國與歐盟貿易關係影響所及的客戶。

報告又指，與客戶一樣，滙豐亦須於艱難的地緣政治環境中營運。目前中美兩國之間的緊張局勢，勢必令滙豐這類業務網絡龐大的機構挑戰重重。然而，世界仍然十分需要能夠聯繋東西方經濟的銀行，滙豐在這方面正處於理想位置。集團將以客戶的長遠需求及投資者的最佳利益為先，應對各種政治挑戰。