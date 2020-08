【新冠疫苗】俄羅斯10月可接種 美專家：應先認真測試

新冠肺炎疫情全球大流行,多國致力研發新冠疫苗,更演變成新冠疫苗研發競賽。俄羅斯更宣布,計劃在10月為俄羅斯民眾大規模接種疫苗。然而,美國傳染病專家福西(Anthony Fauci)則質疑,俄羅斯及中國研發的新冠疫苗安全性,稱希望該新冠疫苗是有作測試。

俄羅斯衞生部長穆拉什科(Mikhail Murashko)表示,當局計劃在10月開始作大規模接種疫苗,首階段會是為醫生及教師先接種疫苗。穆拉什科又指,接種疫苗是免費。

然而,俄羅斯這款疫苗尚未展開第三階段測試,料會在8月初才展開。

美國傳染病專家福西上周五出席國會聽證會時,已表明質疑俄羅斯的新冠疫苗安全性。

福西指:

「我希望中國及俄羅斯,在給任何人注射疫苗前,真的去測試他們的疫苗。」

(I do hope that the Chinese and the Russians are actually testing the vaccine before they are administering the vaccine to anyone.)

責任編輯:楊心悅