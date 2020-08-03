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【新冠疫苗】俄羅斯10月可接種 美專家：應先認真測試

環球社會熱點 13:13 2020/08/03

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新冠肺炎疫情全球大流行，多國致力研發新冠疫苗，更演變成新冠疫苗研發競賽。俄羅斯更宣布，計劃在10月為俄羅斯民眾大規模接種疫苗。然而，美國傳染病專家福西（Anthony Fauci）則質疑，俄羅斯及中國研發的新冠疫苗安全性，稱希望該新冠疫苗是有作測試。

俄羅斯衞生部長穆拉什科（Mikhail Murashko）表示，當局計劃在10月開始作大規模接種疫苗，首階段會是為醫生及教師先接種疫苗。穆拉什科又指，接種疫苗是免費。

【新冠疫苗】接種後恐不代表免疫 或僅減輕病徵

【新冠疫苗】牛津或10月推出 阿斯利康：成本價發售

然而，俄羅斯這款疫苗尚未展開第三階段測試，料會在8月初才展開。

美國傳染病專家福西上周五出席國會聽證會時，已表明質疑俄羅斯的新冠疫苗安全性。

福西指：

「我希望中國及俄羅斯，在給任何人注射疫苗前，真的去測試他們的疫苗。」

（I do hope that the Chinese and the Russians are actually testing the vaccine before they are administering the vaccine to anyone.）

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責任編輯：楊心悅

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