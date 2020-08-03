【澳洲疫情】雞肉供應短缺 KFC無炸雞賣？

▲ 【澳洲疫情】雞肉供應受阻 多間KFC停業

新冠病毒疫情肆虐澳洲，第2大城市墨爾本要全面封城兼宵禁應對，當地雞肉處理廠生產亦受干擾。墨爾本所在的維多利亞州，以炸雞為招牌食品的肯德基（KFC）因雞肉供應短缺，多間KFC分店因而停業。

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澳洲KFC發聲明，指維多利亞州多間KFC分店，面臨雞肉供應短缺問題，多間分店縮短開放時間，甚至停業。KFC就此致歉，並稱正全力恢復雞肉供應。

KFC主要雞肉供應商之一Inghams於墨爾本北部城鎮Thomastown的加工廠，上周有多名員工確診感染新冠病毒，工廠要暫時關閉，雞肉供應即時受干擾。

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澳洲維多利亞州疫情嚴重，確診人數是全國最多，近日屢創新高，州長昨宣布全州進入災難狀態，廣泛地區實施禁足，市民無特殊原因不得離家，首府墨爾本更實施宵禁。

部分商店暫時停業，減少人與人的接觸，但超市等提供基本用品及服務的店舖可繼續營業，並會為雞肉、免治牛肉等主要食材設立購買上限；早已禁止堂食的餐廳，可如常提供外賣自取及送遞服務。

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責任編輯：文青青

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