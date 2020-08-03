【美國疫情】7月確診飆升187萬 大選前預計死23萬人

▲ 美國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情持續，根據統計，單是7月已增加187萬宗病例，比7月初學者的預算更快。

美國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情持續，根據統計，單是7月已增加187萬宗病例，比7月初學者的預算更快。

7月增加的病例不但打破單月新增病例最高紀錄，還是該月的兩倍有多。據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的統計，上一次單月確診高峰在4月，其時月增病例約86萬，及後5月曾回落至69萬，6月又升至82萬。

【新冠疫苗】接種後恐不代表免疫 或僅減輕病徵

【美國疫情】白宮官員指疫情踏入新階段 鄉村也難倖免

現時美國全國累計確診病例已逾465萬，佔全球確診病例的四分之一；死亡人數逾15萬，佔全球總數五分之一；整體增速比專家在7月初的預測更快。

美國累計確診在7月初從突破300萬，負責製作疫情預測模型的華盛頓大學健康指標和評估研究所（The Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME）當時預計，累計確診人數將在一個月內突破400萬，以及至年底11月總統大選前，新冠肺炎的死亡人數可達20萬。

【新冠疫苗】牛津或10月推出 阿斯利康：成本價發售

【歐洲第二波疫情】意大利未見反彈 抗疫有道3大原因

目前IHME的模型預測，至11月大選，累計死亡人數可達23萬；期間若沒有實行保持社交距離措施，預測死亡人數將增至25萬；若做到全民戴口罩，預測死亡人數可將至19.8萬。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【書展停，訂閱禮品送不停】hket 網上書展，禮品總值高達$4,361。立即訂閱

記者：葉芷樺