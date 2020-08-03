  • 26°C
香港時間 : 2020803日 (一) 13:13
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國疫情】7月確診飆升187萬 大選前預計死23萬人

環球社會熱點 12:45 2020/08/03

分享：

美國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情持續，根據統計，單是7月已增加187萬宗病例，比7月初學者的預算更快。

美國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情持續，根據統計，單是7月已增加187萬宗病例，比7月初學者的預算更快。

7月增加的病例不但打破單月新增病例最高紀錄，還是該月的兩倍有多。據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的統計，上一次單月確診高峰在4月，其時月增病例約86萬，及後5月曾回落至69萬，6月又升至82萬。

【新冠疫苗】接種後恐不代表免疫 或僅減輕病徵

【美國疫情】白宮官員指疫情踏入新階段 鄉村也難倖免

現時美國全國累計確診病例已逾465萬，佔全球確診病例的四分之一；死亡人數逾15萬，佔全球總數五分之一；整體增速比專家在7月初的預測更快。

美國累計確診在7月初從突破300萬，負責製作疫情預測模型的華盛頓大學健康指標和評估研究所（The Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME）當時預計，累計確診人數將在一個月內突破400萬，以及至年底11月總統大選前，新冠肺炎的死亡人數可達20萬。

【新冠疫苗】牛津或10月推出 阿斯利康：成本價發售

【歐洲第二波疫情】意大利未見反彈 抗疫有道3大原因

目前IHME的模型預測，至11月大選，累計死亡人數可達23萬；期間若沒有實行保持社交距離措施，預測死亡人數將增至25萬；若做到全民戴口罩，預測死亡人數可將至19.8萬。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
【書展停，訂閱禮品送不停】hket 網上書展，禮品總值高達$4,361。立即訂閱

記者：葉芷樺

相關文章

新冠疫苗倘出問題 英藥廠勢獲准不用負責
2020/08/02
新冠疫苗倘出問題 英藥廠勢獲准不用負責
印度政府封城關酒舖 10人飲酒精搓手液中毒死
今日
印度政府封城關酒舖 10人飲酒精搓手液中毒死
【澳洲疫情】墨爾本晚8朝5宵禁 同時禁足6周
今日
【澳洲疫情】墨爾本晚8朝5宵禁 同時禁足6周
特朗普威脅封殺TikTok 美國網紅提前陷恐慌
今日
特朗普威脅封殺TikTok 美國網紅提前陷恐慌
巴西總統支持者散播假消息 Facebook全球封殺
今日
巴西總統支持者散播假消息 Facebook全球封殺
傳染病 疫情 口罩 美國 總統大選 肺炎 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【澳洲疫情】雞肉供應短缺 多間KFC無炸雞賣？

下一篇文章

【美國疫情】白宮官員指疫情踏入新階段 鄉村也難倖免
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【英國疫情】英媒：中國進口350萬試劑全部不合格
【英國疫情】英媒：中國進口350萬試劑全部不合格
【德國疫情】柏林萬人大遊行 反對防疫措施
【德國疫情】柏林萬人大遊行 反對防疫措施
【印度疫情】57%人有抗體 印度貧民區成功達群體免疫
【印度疫情】57%人有抗體 印度貧民區成功達群體免疫
【澳洲疫情】墨爾本晚8朝5宵禁 同時禁足6周
【澳洲疫情】墨爾本晚8朝5宵禁 同時禁足6周
【移民愛爾蘭】港商冀創「香港城」可容5萬移民 當地政府反應冷淡
【移民愛爾蘭】港商冀創「香港城」可容5萬移民 當地政府反應冷淡
新型冠狀肺炎全球疫情（08月03日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月03日 時間13:00）