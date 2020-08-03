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疫情衝擊奢侈品市場　紐約曼克頓商舖租金跌自近10年最低水平

環球政經 14:11 2020/08/03

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美國財經媒體《CNBC》報道，商戶正撤離紐約市租金最昂貴的購物區，曼克頓商舖平均租金暴跌自2011年以來最低水平。

美國商業房地產公司CBRE報告指，曼哈頓16條主要零售走廊（retail corridors）的平均租金連續第11個季度下降至每平方英尺688美元，是自2011年以來首次跌至700美元以下。蘇豪區附近的王子街（Prince Street）的租金下降幅度最大，從每平方英尺699美元，跌至每平方英尺437美元，按年跌37.5％，更是自2014年以來首次跌破500美元。 

聚集巴黎世家 （Balenciaga）、Celine和愛馬仕（Hermes）等著名時裝品牌商戶的麥迪遜大道（Madison Avenue），租金按年下跌15.3％至每平方英尺882美元；曼克頓市最昂貴的零售地段5th Avenue舖租跌幅則較少，次季租金維持在每平方英尺3千美元，但都按年跌4.8％，與首季持平。Tiffany&Co、Gucci和Cartier等知名品牌都在該大道開設門市。

相關文章：【新冠肺炎】疫情令零售業大受打擊 太古旗下商場都「企唔住」？

商業房地產諮詢顧問公司JLL表示，在美國任何主要城市，曾經被視為豪華街區不再只得奢侈品牌，情況已向2008年金融海嘯發生時的方向發展，愈來愈多的零售舖位將被非奢侈品牌進駐。

而在疫情爆發以來，許多零售商已經停止向業主支付舖租，例如美國最大購物中心運營商西蒙地產（Simon Property Group）早前起訴服裝品牌Gap Inc.拖欠租金，另有許多零售商以疫情為由，要求重新談判租約。

零售 地產公司 時裝服飾 疫情 商舖

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